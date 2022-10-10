游錫堃焰火致詞尊稱陳明文大委員 曝他在南院落款由來

今年國慶焰火在故宮南院舉辦，立法院長兼國慶籌備會主席游錫堃致詞自曝「脫稿演出」，說南院是國內最大面積博物館，「不知哪個肖耶行政院長核定（指他自己）」；游還說，宜蘭縣長任內沒落款，卻在南院石頭落款「啟智傳新」，是立委陳明文怕他開支票落跑讓南院落空，一心一意都為嘉縣。

游錫堃說，特別要稱呼立委陳明文「大委員」，為何重視？「我是希望在立法院好過一點啦」，此為開玩笑說法，因主持人介紹他是「最支持嘉義的院長」，但今天有這樣一個國慶焰火，要感謝五星縣長翁章梁跟縣府團隊。

游錫堃也說，嘉縣是農工大縣，也是山明水秀、人文薈萃地點，辦國慶焰火有秋風送爽、也在面積最大博物館；話鋒一轉，游錫堃說，「不知哪個肖耶行政院長核定」，嘉縣一旁還有台灣海峽、有最高的玉山群峰，還有阿里山，是偉大城市。

游錫堃指出，原本要按照稿子念，「但明文對他不懷好意」；他解釋，他在宜蘭縣沒有落款，只有當行政院長在故宮南院的石頭落下「啟智傳新」，至於為何陳明文要這樣做，「就是怕我跑掉，或卸任」，但可見陳明文一心一意為嘉義，整個嘉縣都好起來，但沒有蔡英文總統，也弄不起來。