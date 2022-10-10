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遭戰火波及！俄飛彈飛越「這國」領空 外交部長憤怒要解釋

游錫堃焰火致詞尊稱陳明文大委員 曝他在南院落款由來

聯合報／ 記者呂慧瑜林伯驊／嘉義即時報導
立法院長兼國慶籌備會主席游錫堃今天到故宮南院施放國慶焰火前致詞。圖／翻攝Youtube嘉義縣政府
立法院長兼國慶籌備會主席游錫堃今天到故宮南院施放國慶焰火前致詞。圖／翻攝Youtube嘉義縣政府

今年國慶焰火在故宮南院舉辦，立法院長兼國慶籌備會主席游錫堃致詞自曝「脫稿演出」，說南院是國內最大面積博物館，「不知哪個肖耶行政院長核定（指他自己）」；游還說，宜蘭縣長任內沒落款，卻在南院石頭落款「啟智傳新」，是立委陳明文怕他開支票落跑讓南院落空，一心一意都為嘉縣。

游錫堃說，特別要稱呼立委陳明文「大委員」，為何重視？「我是希望在立法院好過一點啦」，此為開玩笑說法，因主持人介紹他是「最支持嘉義的院長」，但今天有這樣一個國慶焰火，要感謝五星縣長翁章梁跟縣府團隊。

游錫堃也說，嘉縣是農工大縣，也是山明水秀、人文薈萃地點，辦國慶焰火有秋風送爽、也在面積最大博物館；話鋒一轉，游錫堃說，「不知哪個肖耶行政院長核定」，嘉縣一旁還有台灣海峽、有最高的玉山群峰，還有阿里山，是偉大城市。

游錫堃指出，原本要按照稿子念，「但明文對他不懷好意」；他解釋，他在宜蘭縣沒有落款，只有當行政院長在故宮南院的石頭落下「啟智傳新」，至於為何陳明文要這樣做，「就是怕我跑掉，或卸任」，但可見陳明文一心一意為嘉義，整個嘉縣都好起來，但沒有蔡英文總統，也弄不起來。

游錫堃 國慶 陳明文

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