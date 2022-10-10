影／回應蔡總統國慶兩岸演說 馬英九呼籲儘快展開對話
今天是雙十國慶日藍營大咖包括前總統馬英九及立法院前院長王金平今天下午在高雄同台，偕同國民黨高雄市長參選人柯志恩及黨內各選區議員參選人一起到澄清湖健走，上千名支持者揮舞著國旗一起健走遊行，還沿途大唱愛國歌曲及口號，前總統馬英九也批評總統蔡英文於國慶演說中指「兩岸理性平等對話」，他說民進黨到現在為止都沒有準備與對岸和談對話，將來大家嫌隙越來越大，很難說不擦槍起火，外界都非常擔心兩岸之間的敵意都一直在累積，他認為民進黨一定要趕快和北京對話，消除歧見，避戰與謀和是最大的挑戰。
馬英九、王金平曾因「馬王政爭」互動少，去年10月中旬，馬英九南下高雄路竹拜會王金平，餐敘後一同前往城中城大樓獻花致哀，時隔一年，馬王再度在高雄同台，這次一起參加健走活動，健行路線是從大門健行到中興塔，路程往返約3公里。
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