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批蔡總統演說「奇怪算術」學者：還奢望找到兩岸共識？

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
世新大學口傳系教授游梓翔。本報資料照片
世新大學口傳系教授游梓翔。本報資料照片

蔡英文總統今在國慶演說中提及，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日。」世新大學口傳系教授游梓翔質疑，硬要說2022年的國慶是中華民國立足台灣後的「第73個」，而不說是「第77個」國慶日，是故意要忽略台灣作為整個中國一部分的歷史嗎？

游梓翔指出，民國111年是從1912年起算，而「第73個國慶日」則是從1949年起算的，這是蔡英文總統偏好的奇怪算術。但事實很明確，中華民國並不是從1949年才「立足」台灣。中華民國立足台灣，並慶祝了第一個中華民國國慶日，是在1945年，今年是中國民國「立足」台灣的「第77個國慶日」才對。

游梓翔表示，一個簡單的證據就是，二戰結束後台灣人創辦的第一份民營報紙「民報」，就選擇在1945年的10月10號創刊。1945年的10月11號，國慶的第二天，民報頭版頭條的標題是——「祥瑞瀰天萬眾歡騰，熱烈舉行慶祝大會 全省若狂情況極為踴躍」。

游梓翔說，頭條新聞中寫到「双十節：台灣自離開祖國，經已五十一年，在日人統治之下，受盡萬般痛苦，是以中國抗戰勝利，復歸祖國，全省人民之歡悅，為筆舌所不能形容者，其熱烈情緒，正在高漲入雲之際，又逢推倒滿清之國慶日到來，萬眾喜歡之聲，佈滿全省，實為台灣有史以來所未曾有之情景⋯⋯」頭版標注的日期是「中華民國三十四年十月十一日」。

游梓翔說，這當然代表中華民國當時已「立足」台灣。雖然很遺憾，1947年台灣發生了二二八悲劇，民報不足2年便在當年3月初被迫停刊，社長林茂生也受難，這是一場悲劇，但這段歷史也是發生在中華民國治理下的台灣。

他批評，蔡總統演說中刻意切割兩岸的奇怪算術，是故意要忽略台灣作為整個中國一部分的歷史嗎？連這麼明確的兩岸歷史連結都要扭曲，還奢望在這種算術下能找到兩岸共識？

國慶 游梓翔

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