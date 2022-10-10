總統「兵戎相見非兩岸選項」 民眾黨團籲嘗試溝通對話

蔡英文總統今上午國慶致詞，向北京當局呼籲「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，願意和北京當局尋找雙方可接受、維持台海和平穩定的方法。立法院民眾黨團總召邱臣遠表示，政府應持續嘗試溝通對話，用智慧解決兩岸問題，不能只靠口號治國。

蔡總統表示，台海穩定和平是兩岸關係發展的基礎，但近來北京當局軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓等日益升高，且「試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀」；強調台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權及民主生活方式，這點沒有妥協空間。

立法院這個會期，邱臣遠在外交及國防委員會，今參加國慶慶典後他表示，蔡政府必須必須持續嘗試溝通對話，避免情勢誤判，因為台海局勢不僅牽動亞太區域和平安全，也會衝擊全球政治經濟情勢；結合理念相同及利害與共的夥伴，尤其是重視印太區域安全的國家，共同創造彼此互利基礎與合作領域，以實質提升台灣防衛能力與經濟安全，十分重要。

蔡英文強調，兩岸立場分歧不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳；呼籲北京當局，勿試圖利用政黨間的激烈競爭來分化台灣社會，這樣的思維和做法無助兩岸關係，只會讓雙方更行更遠。

邱臣遠嘆，台灣是個民主多元、充滿不同意見的社會，但執政黨卻常把反對民進黨的人都「抹紅」，為了選舉勝選和政治利益，扭曲在野黨監督的職責和義務，常融在政府宣傳中，製造「符合民進黨意志的大內宣」。