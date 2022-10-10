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批蔡英文兩岸未見和緩 趙少康：票投民進黨 青年上戰場

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供

中廣董事長趙少康今天表示，今天蔡英文總統國慶文告的標題是「給世界一個更好的台灣」，蔡英文應該知道，做一個總統，最重要的責任是不要給世界一個戰火密布的台灣，不要讓台灣變成世界的火藥庫。蔡英文嘴巴雖然說「兵戎相見，不是兩岸的選項」，但兩岸互相激盪的惡意螺旋卻與日俱增，未見和緩。

趙少康指出，國防部長邱國正在立法院說：「兵役延長的案子已經做好了，年底再公布，兵役要延1年還是2年，現在不能說」。他質疑，為什麼要到年底才公布？因為要拖到選舉之後，為什麼要拖到選舉之後？因為要看選舉的結果，如果民進黨選的好，挟勝選之勢，兵役就順勢延1年，如果民進黨選的非常好，就延2年，如果選的不好，抗中保台無效，就不敢延。

趙少康表示，他聽到一些支持民進黨的年輕人說，賺錢少沒關係，不能給人欺負，真是太令人欽佩感動了，把這些人集合起來，組織抗中保台護國大軍，平日組訓，戰時殺敵。想打仗的青年去打仗，想讀書想工作的青年去讀書去工作，各在崗位上努力報國，各取所需，兩全其美。

「票投民進黨，青年上戰場」，趙少康說，要不要上戰場，青年自己想清楚，自己做決定。

民進黨 趙少康 青年

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