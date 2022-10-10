批蔡英文兩岸未見和緩 趙少康：票投民進黨 青年上戰場

國家領導人在國家生日的演講內容不外乎兩種元素：團結現在、許願未來。蔡英文總統今年的國慶演講，既無法團結現在，也看不到太多的願景；有聆聽蔡英文演講的人，多半感受不到站在總統府廣場的人是一位「有溫度的總統」，他們看到的是在讀稿機前念稿的總統。

2022-10-10 13:40