嘉縣水上國慶升旗 王育敏：國民黨是中華民國開國政黨

歡慶國慶！國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天到水上鄉國民黨嘉義縣第一區黨部，參加雙十國慶升旗典禮，由一對雙胞胎姐妹擔任旗手，約500名民眾前來參與；王育敏表示，國民黨是中華民國的開國政黨，一定會愛護守護這個國家，不容民進黨抹紅國民黨親中賣台。

ㄧ同參與升旗典禮者，還有立委翁重鈞、水上鄉鄉長參選人陳德榮、第一選區議員參選人王啟澧及詹琬蓁、黃國嘉黨部黃嘉愛區黨部常委方耀蛟等人，參與雙十國慶升旗典禮。

水上鄉長參選人陳德榮強調，水上鄉國慶升旗典禮並非為選舉造勢，而是由鄉民自主發起，自己在街頭巷尾發放國旗，民眾也非常踴躍領取。

黃國嘉黨部黃嘉愛區黨部常委方耀蛟特別提到，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，因此希望鄉親支持國民黨，讓國家安定才能經濟繁榮。

王育敏表示，如此重要的雙十國慶，縣長翁章梁卻沒有舉辦升旗典禮，她承諾當選後，元旦和國慶都會擴大舉辦升旗典禮。