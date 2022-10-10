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江啟臣提醒蔡英文：更好的國家是總統拿出誠信不要任性

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席、立委江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨前主席、立委江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供

針對今年蔡英文總統的國慶講話，國民黨前主席、立委江啟臣表示，蔡總統執政6年至今，每年國慶仍只有文青式喊話，內容大同小異，實際做到的有多少？尤其兩岸關係迄今沒有任何突破。他提醒執政者，人民才是國家的主人，更好的國家是總統要拿出誠信不要任性，掌握國家機器者不該有政黨之私。

江啟臣表示，今年國慶的主題是守土衛國、你我同行，蔡總統的講話仍只有文青式的喊話，聽不到究竟想傳達什麼樣的訊息給國人同胞？

在兩岸關係處理上，江啟臣強調，「蔡總統迄今沒有任何突破」。大家也都深知兵戎相見不是選項，政府也一再重申在理性、平等及相互尊重下，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。問題是大家都快忘記有陸委會了，「除了喊話，我們看不到總統做了什麼」。

江啟臣說，蔡總統繼續堅持四個堅持，然後提出四大韌性，包括打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力，「這些事實上已都了無新意」，空洞的語彙並沒有清楚告訴國人政府做了什麼，人民又該做好什麼準備？現實狀況是台灣的護國神山正在被侵蝕中，美國兵推甚至考慮撤離在台的晶片高技能工程師，這都顯示各國認為台灣並不安全。

江啟臣說，社會安全網從蔡總統就職到現在還在補強，忘了殺警案、挖眼案；還有經濟稅收高結果通膨、物價也創新高，就更別說貧富差距擴大了；說要堅守民主自由，但看看人民只要質疑政府就被查水表，政府介入獨立機關關掉新聞台、近來甚至發生府院高層介入電視執照的醜聞，「我們引以為傲的民主自由恐怕已在向下沉淪」。

江啟臣細數，蔡總統105年國慶大會，以「堅定向前，讓國家因改革而偉大」發表演說；106年以「更好的台灣」為題發表演說，並強調從「兌現承諾，衝刺改革」、「捍衛臺灣的民主自由」及「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」等3個面向，具體實現更好的台灣；107年以「民主台灣　照亮世界」為題發表演說，說明在國際政經局勢劇烈變化下，台灣的因應之道是「求穩、應變、進步」，並將透過「強化國家安全」、「強化經濟實力」、「強化社會安全體系」等面向，厚植實力，壯大台灣；108年以「堅韌之國　前進世界」；109年以「團結台灣，自信前行」；110年以「共識化分歧　團結守台灣」。事實上內容都大同小異，這些喊話做到的又有多少？

江啟臣說，今天雖然是國慶日，但他還是要提醒執政者，人民才是國家的主人，更好的國家是總統要拿出誠信不要任性，掌握國家機器者不該有政黨之私。

江啟臣 國慶

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