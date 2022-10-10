綠委讚總統堅韌特質 是台灣穩健發展重要力量

總統蔡英文今天上午在國慶致詞中提四大韌性，民進黨籍立法院經濟委員會召委賴瑞隆認為，蔡英文總統提的四大韌性，展現出她一慣的穩健風格和特色，這也是現在國際間對台灣高度肯定和信賴的原因。

蔡總統致詞說，就像棒球比賽，「這一局能夠化險為夷，並不代表下一局就會風平浪靜」，走過疫情風暴，下階段的挑戰更大，疫後世界秩序正在劇烈變化，歐美各國正苦於通貨膨脹和隨之而來的經濟衰退；台灣的通膨雖然還在可控制範圍，但仍必須因應全球經濟衰退的變局；全球供應鏈重組，仍在進行當中。

賴瑞隆表示，從蔡總統的「四個堅持」到「四大韌性」，台灣的表現讓世界驚艷，正是因為韌性，台灣才能度過疫情挑戰，目前台灣和美國、日本及各國間的國際關係「處於最好的狀態」，不管在經濟產業或民主體制上都有更多合作。國際盟友更加認識並且重視台灣的存在，且認知到台灣存在對於民主友邦的重要性，「這是蔡總統執政最重要的關鍵」。

蔡總統致詞時呼籲北京當局，「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本；願意和北京當局尋找雙方可接受、維持台海和平穩定的方法，「這是我們的共同責任」。