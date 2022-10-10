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「全台最正議員」cosplay 施乃如：將動漫文化帶舊城

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市議員施乃如日前在臉書貼上cosplay照片，引發網友暴動朝聖。圖／取自施乃如臉書
民進黨新竹市議員施乃如日前在臉書貼上cosplay照片，引發網友暴動朝聖。圖／取自施乃如臉書

2018年被網路紅人蔡阿嘎舉辦票選奪下「全台最正議員」冠軍的民進黨新竹市議員施乃如，日前在臉書貼上cosplay照片，引發網友暴動朝聖，施乃如除感謝網友讚美，也肯定竹市府活化舊城區的努力，希望將動漫文化帶入舊城，帶來不同氣象。

照片可見，施乃如身穿一席黑色低胸洋裝，不吝於展現自己好身材。神還原動畫「間諜家家酒」殺手約兒，不只是服裝、髮型，就連妝容、神韻等細節也還原到唯妙唯肖，驚艷上千網友朝聖狂讚「女神」。

照片曝光掀起熱議，引來網友留言「美爆、又有政績的議員」、「天呀！那眼神簡直把人驚呆了！」「現在遷戶籍來不及了，大家不要衝動！」「賴品妤競爭對手出現啦」。

施乃如性感演繹殺手人妻約兒．佛傑，她也在臉書曬出一系列照片，並寫下「太多人在敲碗乃如的cos照片。很開心能參與「間諜家家酒」約兒的角色，這次有15年資歷的Coser幫乃如梳化，成功度應該有提升很多吧。」

綠營地方人士說，施乃如為兩屆新竹市南區市議員，任內積極問政，關心市民大小事，比方路平專案、特教議題、地方建設等，都可見她穿梭其中的身影。

施乃如說，很開心自己問政的表現被許多市民肯定。特別是舊城區活化議題，她除了肯定市府投入商圈輔導、行銷整合及推廣等努力，也期盼透過動漫文化，注入新的能量與活力。

新竹市動漫文化協進會舉辦首屆「大成殿動漫祭」，將於10月22至23日昌禾生活廣場（中興百貨原址）登場，新竹市正妹團議員李妍慧、施乃如、鄭美娟Cosplay動漫人物日前現身力挺。

2018年被網路紅人蔡阿嘎舉辦票選奪下「全台最正議員」冠軍的民進黨新竹市議員施乃如日前在臉書貼上cosplay照片，引發網友暴動朝聖。圖／取自施乃如臉書
2018年被網路紅人蔡阿嘎舉辦票選奪下「全台最正議員」冠軍的民進黨新竹市議員施乃如日前在臉書貼上cosplay照片，引發網友暴動朝聖。圖／取自施乃如臉書

議員 施乃如

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