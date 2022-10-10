快訊

全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

國慶演說全文／蔡總統：願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法

不願兵戎相見 蔡英文：尋求和平穩定

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
總統蔡英文於國慶日當天演講表示，對抗疫情、全球經濟衰退的風險、資訊戰威脅與地緣衝突是近年最大的挑戰。（直播截圖）
總統蔡英文於國慶日當天演講表示，對抗疫情、全球經濟衰退的風險、資訊戰威脅與地緣衝突是近年最大的挑戰。（直播截圖）

「兵戎相見絕對不是兩岸的選項！」總統蔡英文國慶日當天演講表示，對抗疫情、全球經濟衰退的風險、資訊戰威脅與地緣衝突是近年最大的挑戰，要透過強化預算、加強基礎建設，在經濟、社會安全、民主與國防打造「四大韌性」。她也對中國喊話說，願在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋找維持台海和平穩定的方法。

不只發展半導體

針對經濟，蔡英文表示，台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位；但在其他領域也必須快步跟上，推進「六大核心戰略產業」發展，才能立於不敗之地。另外，極端氣候帶來的異常災變，也提醒我們，必須要建立更能夠快速應變的機制，如《氣候變遷因應法》草案，也已經送請立法院審議。

針對社福醫療，她說，總預算的社福支出超過六千億，明年更將突破七千億，再創歷史新高，提高生育補助及育兒津貼，並大幅增加平價幼托名額，並積極興建社會住宅以及推動包租代管，擴大租金補貼

強化不對稱戰力

針對自由民主體制，蔡英文強調，台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，並持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結。

最後，在國防部份，她指出，加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡高效能艦艇。此外，我們也積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

向北京當局喊話

蔡英文更向北京當局呼籲，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

她說，在兩岸邊境解封之後，會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。蔡英文強調，在理性、平等及相互尊重下，「我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

從國旗配色漸轉綠

今年國慶主題為「守土衛國 你我同行」，並公開以「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」及「天幕青」4色組成的主視覺Logo，其設計也掀起網友討論。然而，該視覺也引發熱議，有網友指出，國慶設計風格從國旗的紅、藍配色逐漸轉綠「從2017開始幾乎看不到中華民國國旗的特色」、「意象越來越不明」。

在蔡英文的演講內容中，相較提到52次「台灣」，僅提到6次「中華民國」，分別「中華民國」與「中華民國台灣」各3次。她致詞開頭強調，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日」，結尾也說道「中華民國加油！台灣加油！」。

【更多精采內容，詳見

蔡英文 國慶

延伸閱讀

自辦國慶升旗典禮 馬朱批綠別讓中華民國隱形

馬英九：要改變兩岸不安現狀 只有改變政府才能做到

蔡英文談四大韌性 朱立倫酸：每一年都在創造新口號

【專家之眼】為何這次民進黨打台獨與抗中保台牌失靈？

相關新聞

「全台最正議員」cosplay 施乃如：將動漫文化帶舊城

2018年被網路紅人蔡阿嘎舉辦票選奪下「全台最正議員」冠軍的民進黨新竹市議員施乃如，日前在臉書貼上cosplay照片，引...

影／為李文傑站台 盧秀燕：政治人物政見要實現

台中市長盧秀燕今天到大甲參加市議員參選人李文傑聯合競選總部成立大會，盧秀燕說，她4年前和市議員李榮鴻也在大甲此台上辦政見...

不願兵戎相見 蔡英文：尋求和平穩定

「兵戎相見絕對不是兩岸的選項！」總統蔡英文於國慶日當天演講表示，對抗疫情、全球經濟衰退的風險、資訊戰威脅與地緣衝突是近年最大的挑戰，要透過強化預算、加強基礎建設，在經濟、社會安全、民主與國防打造「四大韌性」。

六都攻防戰／謝龍介頻發抖音陸空夾擊 能否撼動黃偉哲待觀察

國民黨台南市長參選人謝龍介在多項民調中都輸給市長黃偉哲20、30個百分點，他說黃的支持度最高是50%，但民進黨立委林俊憲認為黃有高施政滿意度，得票率會超過50%。謝龍介近來頻發抖音及陸上攻勢，陸空夾擊能否奏效，拭目以待。

總統提四大韌性 時力黨主席籲做最充分準備 積極落實

總統蔡英文今上午在國慶致詞上提四大韌性，時代力量黨主席陳椒華說，台灣是全球民主陣營的一份子，也是遭受中國壓迫最嚴重的國家...

六都攻防戰／盧秀燕與高虹安台中合體 民眾黨支持者對盧「更有感」

民眾黨新竹市長參選人高虹安以立委身分到台中市政交流，與台中市長盧秀燕合體逛市場，雖盧秀燕早一天替黨籍市長參選人林耕仁站台輔選，但在關鍵時刻同意和高虹安同框，讓民眾黨支持者「很有感」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。