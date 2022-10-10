不願兵戎相見 蔡英文：尋求和平穩定

「兵戎相見絕對不是兩岸的選項！」總統蔡英文於國慶日當天演講表示，對抗疫情、全球經濟衰退的風險、資訊戰威脅與地緣衝突是近年最大的挑戰，要透過強化預算、加強基礎建設，在經濟、社會安全、民主與國防打造「四大韌性」。她也對中國喊話說，願在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋找維持台海和平穩定的方法。

不只發展半導體

針對經濟，蔡英文表示，台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位；但在其他領域也必須快步跟上，推進「六大核心戰略產業」發展，才能立於不敗之地。另外，極端氣候帶來的異常災變，也提醒我們，必須要建立更能夠快速應變的機制，如《氣候變遷因應法》草案，也已經送請立法院審議。

針對社福醫療，她說，總預算的社福支出超過六千億，明年更將突破七千億，再創歷史新高，提高生育補助及育兒津貼，並大幅增加平價幼托名額，並積極興建社會住宅以及推動包租代管，擴大租金補貼

強化不對稱戰力

針對自由民主體制，蔡英文強調，台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，並持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結。

最後，在國防部份，她指出，加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡高效能艦艇。此外，我們也積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

向北京當局喊話

蔡英文更向北京當局呼籲，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

她說，在兩岸邊境解封之後，會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。蔡英文強調，在理性、平等及相互尊重下，「我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

從國旗配色漸轉綠

今年國慶主題為「守土衛國 你我同行」，並公開以「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」及「天幕青」4色組成的主視覺Logo，其設計也掀起網友討論。然而，該視覺也引發熱議，有網友指出，國慶設計風格從國旗的紅、藍配色逐漸轉綠「從2017開始幾乎看不到中華民國國旗的特色」、「意象越來越不明」。

在蔡英文的演講內容中，相較提到52次「台灣」，僅提到6次「中華民國」，分別「中華民國」與「中華民國台灣」各3次。她致詞開頭強調，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日」，結尾也說道「中華民國加油！台灣加油！」。

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