朱立倫：中華民國不見就沒台灣 年底是善良對邪惡選舉

國民黨今天在中央黨部舉行111年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫表示，守護台灣最重要的就是要堅持中華民國，如果中華民國不見，台灣就沒有，就會進入一個動盪危亂戰爭的階段。談及年底選舉，朱強調是「善良對邪惡、清白對抹黑的選舉」，拜託大家讓善良打敗邪惡、讓清白打敗抹黑。

面對年底選舉，朱立倫表示，國民黨推出實實在在、清清白白最優秀的候選人，但民進黨用邪惡的力量、掌控媒體的力量來造謠、抹黑和攻擊，11月26日就是一個善良對邪惡、清白對抹黑的選舉，拜託大家挺善良的，讓善良打敗邪惡、讓清白打敗抹黑。

朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，孫中山結合革命志士共同創建中華民國，歷屆領導人蔣中正保衛台灣，蔣經國建設台灣，李登輝推動民主自由，馬英九維護區域和平。國民黨永遠捍衛中華民國、守護民主自由，維護區域和平作為最重要的任務，「中華民國是我們共同的國家，每一個人心中永遠的最愛」。

朱立倫強調，國民黨從蔣中正開始到每一代的領導人都必須要愛台灣、護台灣。護台灣最重要的就是要堅持中華民國，如果中華民國不見，台灣就沒有；如果中華民國不見，台灣就進入一個動盪危亂戰爭的階段，中華民國是我們最重要的資產，一定要堅持中華民國。

朱立倫說，國父創建中華民國開始，最重要的目的就是維護民主自由、人權法治，任何破壞民主自由、人權法治的的就是傷害中華民國。台灣走到今天為止，民主自由是大家共同價值，人權法治是共同的資產，但執政黨可以為了政權、政黨利益、一黨之私，可以來遭控媒體、迫害民主自由，這樣一個政黨是真正傷害民主自由和台灣。

朱立倫表示，國民黨愛台灣守護中華民國，絕對不容許任何破壞民主自由最基本價值，包括媒體自由，也更不可以去立法去限制民眾言論自由，執政黨推數位仲介法、還有操控司法要來監督民眾的發言，這樣的想法就是破壞民主自由。

朱立倫強調，國民黨的中心理論堅持中華民國，守護民主自由，維護區域和平是國民黨的中心目標，尤其兩岸的和平，除了靠我國堅強的國防同時一定要有對話交流，才能避免戰爭、創造和平，2D戰略缺一不可。執政黨每一天賣亡國感，要讓年輕人上戰場，不是一個負責任的政黨，而是要創造和平的環境，國民黨作為一個負責任的政黨，一定要維護區域、兩岸和平。