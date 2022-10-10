快訊

左側睡能減少胃酸逆流！哪種睡眠姿勢最健康？專科醫師這麼說

郁方驚曝曾抖內給「爬山台灣之光」 感嘆遇到詐騙

12億新竹棒球場整修逾2個月 他曝最新照怒了：還是一樣！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫：中華民國不見就沒台灣 年底是善良對邪惡選舉

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今天在中央黨部舉行111年國慶升旗典禮。圖／國民黨提供
國民黨今天在中央黨部舉行111年國慶升旗典禮。圖／國民黨提供

國民黨今天在中央黨部舉行111年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫表示，守護台灣最重要的就是要堅持中華民國，如果中華民國不見，台灣就沒有，就會進入一個動盪危亂戰爭的階段。談及年底選舉，朱強調是「善良對邪惡、清白對抹黑的選舉」，拜託大家讓善良打敗邪惡、讓清白打敗抹黑。

面對年底選舉，朱立倫表示，國民黨推出實實在在、清清白白最優秀的候選人，但民進黨用邪惡的力量、掌控媒體的力量來造謠、抹黑和攻擊，11月26日就是一個善良對邪惡、清白對抹黑的選舉，拜託大家挺善良的，讓善良打敗邪惡、讓清白打敗抹黑。

朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，孫中山結合革命志士共同創建中華民國，歷屆領導人蔣中正保衛台灣，蔣經國建設台灣，李登輝推動民主自由，馬英九維護區域和平。國民黨永遠捍衛中華民國、守護民主自由，維護區域和平作為最重要的任務，「中華民國是我們共同的國家，每一個人心中永遠的最愛」。

朱立倫強調，國民黨從蔣中正開始到每一代的領導人都必須要愛台灣、護台灣。護台灣最重要的就是要堅持中華民國，如果中華民國不見，台灣就沒有；如果中華民國不見，台灣就進入一個動盪危亂戰爭的階段，中華民國是我們最重要的資產，一定要堅持中華民國。

朱立倫說，國父創建中華民國開始，最重要的目的就是維護民主自由、人權法治，任何破壞民主自由、人權法治的的就是傷害中華民國。台灣走到今天為止，民主自由是大家共同價值，人權法治是共同的資產，但執政黨可以為了政權、政黨利益、一黨之私，可以來遭控媒體、迫害民主自由，這樣一個政黨是真正傷害民主自由和台灣。

朱立倫表示，國民黨愛台灣守護中華民國，絕對不容許任何破壞民主自由最基本價值，包括媒體自由，也更不可以去立法去限制民眾言論自由，執政黨推數位仲介法、還有操控司法要來監督民眾的發言，這樣的想法就是破壞民主自由。

朱立倫強調，國民黨的中心理論堅持中華民國，守護民主自由，維護區域和平是國民黨的中心目標，尤其兩岸的和平，除了靠我國堅強的國防同時一定要有對話交流，才能避免戰爭、創造和平，2D戰略缺一不可。執政黨每一天賣亡國感，要讓年輕人上戰場，不是一個負責任的政黨，而是要創造和平的環境，國民黨作為一個負責任的政黨，一定要維護區域、兩岸和平。

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

周玉蔻復出 朱立倫：此時幫陳時中大忙 民進黨別想切割

影／國民黨國慶升旗活動 馬英九、朱立倫、蔣萬安出席

蔡英文談四大韌性 朱立倫酸：每一年都在創造新口號

國民黨三大造勢登場 集結女力、六都、北北基桃拚勝選

相關新聞

守土衛國續賣芒果乾？柯文哲：台灣還沒做好戰爭的準備

今天國慶日，對於蔡英文總統今年的國慶演講，展現守土衛國決心，媒體今天問台北市長柯文哲，這是備戰？還是繼續賣芒果乾？他說，...

朱立倫：中華民國不見就沒台灣 年底是善良對邪惡選舉

國民黨今天在中央黨部舉行111年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫表示，守護台灣最重要的就是要堅持中華民國，如果中華民國不見，台...

馬英九：要改變兩岸不安現狀 只有改變政府才能做到

今天是中華民國111年國慶，前總統馬英九上午參加國民黨升旗典禮，他致詞時表示，今年我國需要更堅定的國家認同和更有效的避戰...

共軍虎視眈眈 國軍選舉日如何投票 國防部超頭大

面對年底的「九合一選舉」，國防部原允諾立法院朝野「最大投票人數，排定戰備輪值」為目標，讓國軍官兵皆能投下神聖1票。但因共軍持續擾台，傳國軍規畫選舉當日主戰部隊仍須2/3兵力留營，以周延戰備需求。國防部9日表示，國軍以戰備訓練為本務，確保台海安全；但將縝密規畫戰備輪值，兼顧個人投票權益。

蔡英文談四大韌性 朱立倫酸：每一年都在創造新口號

今天是中華民國111年國慶，國民黨主席朱立倫上午受訪表示，捍衛中華民國不但是國民黨的立場，應該是全體台灣人的立場，「中華...

【專家之眼】為何這次民進黨打台獨與抗中保台牌失靈？

最近，蔡英文政府一面積極推動「台灣國慶日」（Taiwan National Day) 夾帶台獨意識，一方面到處宣揚「抗中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。