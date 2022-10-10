守土衛國續賣芒果乾？柯文哲：台灣還沒做好戰爭的準備

今天國慶日，對於蔡英文總統今年的國慶演講，展現守土衛國決心，媒體今天問台北市長柯文哲，這是備戰？還是繼續賣芒果乾？他說，講明白，台灣還沒有做好戰爭的準備。

他認為，兩岸之間還是要溝通，所以避戰是戰略目標，但達到戰略目標，也不見得軟弱就可以避掉戰爭，歷史上完全沒有抵抗能力的，根本是被人家宰著玩的，還是要能戰、備戰，才能避戰。

柯文哲今天出席台北市政府舉辦的雙十國慶升旗典禮，被問及蔡總統國慶演講將展現守土衛國決心，他說，還是一樣，如果是他，他做事比較務實，都要準備，他覺得避戰是目標，但要備戰、能戰，才能避戰，但最近萬安演習到現在，台北市政府的檢討報告都還沒有寫完。

柯說，北市府萬安演習要寫檢討報告，甚至從實兵作戰、平戰轉換的桌上演練都要檢討，但老實講、講明白，台灣還沒有做好戰爭的準備。

柯文哲提到，俄烏戰爭給台灣很大的啟示，因為有個活生生的例子，「想說我們遇到要做什麼準備，沒想到我們都還沒有準備。」媒體也問柯，中華民國的演變趨勢，是否會讓台灣更靠近戰爭？柯則表示，他倒覺得，兩岸之間，當然還是要溝通，所以兩岸避戰是戰略目標，但達到戰略目標，也不見得軟弱就可以避掉戰爭，歷史上完全沒有抵抗能力的，根本是被人家宰著玩的，還是要能戰備戰，才能避戰。