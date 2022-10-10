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馬英九：要改變兩岸不安現狀 只有改變政府才能做到

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行升旗典禮。圖／國民黨提供
國民黨上午舉行升旗典禮。圖／國民黨提供

今天是中華民國111年國慶，前總統馬英九上午參加國民黨升旗典禮，他致詞時表示，今年我國需要更堅定的國家認同和更有效的避戰謀合策略，蔡英文指兩岸互不隸屬、推動「台灣國慶日」，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢，「要改變這種不安全的現狀，只有改變政府、改變政策才能夠做到」。

馬英九表示，今天跟往年不同，從8月美國眾議院議長裴洛西訪問我國後，中共在台灣海峽和太平洋劃定了六個軍事演習區，並發射導彈對準台灣的上空，國外的專家都認為兩岸走向戰爭的機會大為增加，不少民眾對此惶惶不安。

馬強調，我國需要更堅定的國家認同、更有效的避戰謀合策略。中共以武力威脅台灣，我國當然堅決反對，但蔡總統在2018年說中華民國是台灣人民最大的共識，但去年國慶日又強調兩岸互不隸屬並推動「台灣國慶日」，中華民國不見了。

馬英九表示，蔡英文的的說法違反憲法增修條文和兩岸人民關係條例，不論憲法或法律，都認為兩岸是兩個地區，不是兩個國家，蔡總統這些動作不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。

馬英九說，馬習會時，英國經濟學人周刊社論指出，這是中共在主權問題上，對台灣所做的最大的讓步，當時沒人認為兩岸會開戰，可去年同一周刊卻指出台灣是地球上最危險的地方。馬說，這就是民進黨執政6年的後果，但卻很輕鬆的把責任推給中國大陸，他們認為中國很霸道，卻無法解釋為何國民黨執政8年中共不會這樣做，這表示民進黨的政策出了很大的問題，「我執政8年，中共的戰機從來沒有騷擾過台灣」。

馬英九強調，要改變這種不安全的現狀，只有改變政府、改變政策才能夠做到；要改變政府，今年的地方選舉，國民黨一定要贏，才有機會在2024下架民進黨，讓兩岸和平與台灣安全能夠真正的落實。

馬英九 中共 國慶

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