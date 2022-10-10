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蔡英文談四大韌性 朱立倫酸：每一年都在創造新口號

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今天在中央黨部前舉行國慶升旗典禮。記者劉宛琳／攝影
國民黨今天在中央黨部前舉行國慶升旗典禮。記者劉宛琳／攝影

今天是中華民國111年國慶，國民黨主席朱立倫上午受訪表示，捍衛中華民國不但是國民黨的立場，應該是全體台灣人的立場，「中華民國的存在，就是我們大家共同的存在」，捍衛中華民國是國人共同的任務，民進黨每一天不要只想讓中華民國隱形化，甚至想要消滅中華民國。

媒體詢問，針對國慶主視覺欠缺中華民國元素，口號又是「守土衛國」，是不是又在販賣亡國感？朱立倫說，民進黨想販賣亡國感、創造它的政治利益也不是新聞了。但國民黨提出更具體的2D政策，不但要強化國防，還要交流對話，獲得國際友人的認同。

針對蔡總統國慶文告提及「四個堅持、四大韌性」，其中四大韌性提及強化資訊透明。朱立倫說，蔡總統透過口號式的宣揚政策，並不會達到她的目的，因為大家已經聽了太多，這6年每一年都再創造新的口號，新的slogan，這不是最好的方式。

朱立倫說，全民現在最關心的是民進黨執政6年，中華民國有更好嗎？全民有更好嗎？大家日子如果過的不好，連民主自由的價值，連媒體都要被掌控，還有網路也要透過黑手來掌控，大家會覺得這日子怎麼過呢？整個民主自由的價值不見了。

朱立倫強調，民主自由不但要公開透明還要受到監督，其中很重要的是大家要有言論自由，媒體是很重要的，請執政黨把背後那隻黑手收回去，讓媒體自由、民主自由的環境能夠重現。

而對於蔡總統的國慶談話提及疫後挑戰大，朱立倫說，昨天公布一個數字，全世界疫情最嚴重的前三名，台灣是其中之一，等於台灣還在疫情當中，還沒有辦法無法好好地守護人民，讓大家減少每一天的死亡和染疫人數。現在都在談疫後，他覺得很奇怪，當初在防疫過程中都比人家慢半拍，現在又想要逃避現實比人家快兩拍，一步一步走，好好把事情做好最重要。

朱立倫 國慶

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