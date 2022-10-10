【專家之眼】為何這次民進黨打台獨與抗中保台牌失靈？

最近，蔡英文政府一面積極推動「台灣國慶日」（Taiwan National Day) 夾帶台獨意識，一方面到處宣揚「抗中保台」增強反中力道，希望藉台獨與抗中雙重理念，穩固基本盤進而拉攏頭腦不清的選民。問題是，這次民進黨打台獨與抗中牌不僅沒什麼效果，甚至還招致很多反彈。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，台海安全就成為全球關注的一個熱點。美國政學界就提出各種中共可能武力犯台的警告，認為台灣應該打一場不對稱的戰爭。許多台灣人民，特別是年輕人，以為這是美國智庫學者或是政治人物的想法。沒想到，隨著越來越多美國代表團與國會訪問團的訪台，美國要把台灣變成烏克蘭的意圖也越來越明顯。

美國代表團與國會訪問團來台至少有五大看點。首先，他們希望台灣能恢復徵兵制。美國前國務卿龐佩奧3月1日先來台灣訪問，目的是希望台灣能夠提供他資金，讓他管理。拜登總統又派遣一個由前參謀首長聯席會議主席穆倫上將所率領的一個跨黨派代表團訪問台灣，要求蔡政府恢復徵兵制。

國防部長邱國正告訴美方，台灣若恢復徵兵制，役期最多兩到三年。不過，徵兵制的役期究竟有多長，邱國正只有建議權，而蔡英文總統才能拍板定案。考慮到今年是九合一大選年，蔡總統擔心恢復徵兵制的役期過長，可能會影響選情，而決定將徵兵制的役期暫定為一年。

沒多久，美國聯邦參議院軍事委員會資深委員譚美訪台，隨同而來的還有美國州際國民兵主任，與我國國防部、退輔會等單位研究如何強化後備動員制度，使其成為一支有戰力的後備部隊。

美國代表團與國會訪問團對我國恢復徵兵制與強化後備動員制度頻頻下指導棋，讓許多國人感到情勢不妙。有些敏感的學者專家甚至認為美方對台灣下指導棋，真正的目的是讓台灣成為對抗中共的馬前卒。

其次，前美國國防部長艾斯培的訪問台灣，終於讓美國的真正意圖為之曝光。在演說中，他建議台灣應該不分男女老少全民皆兵，與人民解放軍打一場不對稱的戰爭。

原來，從俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，美國得到的經驗就是可以利用烏克蘭消耗俄羅斯的戰力，讓俄羅斯由盛而衰。同樣地，拜登政府顯然也想利用台灣牽制中國大陸，來消耗人民解放軍的戰力，拖慢中國崛起的速度。

第三，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，讓很多台灣人民進一步見識到美國政治人物有意挑起兩岸矛盾。解放軍八月四日發動圍台聯合軍演，逐漸讓國人見識到如果台灣宣布獨立，中共絕對會對台動武。北京這次聯合軍演顯然是玩真的，讓絕大多數台灣人民都有感。問題是，絕大多數民調都顯示台灣人民並不想為台獨而戰。

第四，「台灣政策法」在美國國會通過，更進一步讓國人了解美國是計劃將大批武器放在台灣，讓台灣走向「烏克蘭化」，讓台灣人民與解放軍打一場不對稱戰爭，與登陸的解放軍打巷戰、城市戰、叢林戰，來消耗中共的戰力與國力。

第五，美國代表團或國會訪問團抵台最後的一個目的則是要求有「護國神山」之稱的台積電加碼前往美國投資。由於拜登政府將台灣「烏克蘭化」的意圖是如此清晰，配合讓台灣「烏克蘭化」的「台灣政策法」讓台灣人民消耗中國大陸國力的做法又是如此明顯，絕大多數台灣人民自然對蔡英文政府的「抗中保台」興趣缺缺，連帶也對還有高度台獨意識的「台灣國慶日」不敢苟同。

因為台灣人民如果繼續支持蔡英文政府的抗中保台，就等於願意為台獨而戰，為蔡英文而戰死沙場。