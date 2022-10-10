蔡英文國慶談4大韌性 國民黨：不面對問題點淪口號治國

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

今天是中華民國111年國慶日，蔡總統將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」發表講話。兩岸要站穩去年國慶講話提到的「4個堅持」立場，更要透過強化「4大韌性」打造「韌性國家」。國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示，蔡政府強調4大韌性，但這幾個面向的問題點根本不去面對，還是會淪為口號治國。

洪孟楷指出，其中經濟層面，一昧追求股市指數，濫用政府基金護盤，證明只是注重表面功夫的政府；社會安全網從上任第1年就在勾勒，但直到今年仍發生殺警事件，安全網真的不是發生悲劇時前往慰問就能建立，實際作為落實更加重要。

洪孟楷接著表示，民主體制在蔡政府領導下只有越趨倒退跡象，數位中介法的蠻橫、疫苗價格的黑箱，總總應當公開透明卻變成遮蔽有理，把每個提出不同意見者都當成中共同路人，蔡政府怎麼好意思把民主掛在嘴邊？

洪孟楷強調，雙十國慶是國家生日，值得全民歡慶。但更期許政府講真話、做實事，而非每每使用文青語言在同溫層內取暖，既空泛又與人民真實感受相距太遠。

洪孟楷 國慶 數位中介法

延伸閱讀

總統國慶講話 藍委：感受不到她讓台灣成為更好的國家

蔡英文國慶晚會致詞 讚桃園8年發展快速

台灣設特別行政區？ 國民黨譴責馬斯克：不是強權能左右

游盈隆指蔡英文和年輕選民站在對立面！至少「5大事件」造成

相關新聞

台灣設特別行政區？ 國民黨譴責馬斯克：不是強權能左右

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報（FT）專訪時表示，台海兩岸衝突無可避免，如何解決...

蔡英文國慶談4大韌性 國民黨：不面對問題點淪口號治國

今天是中華民國111年國慶日，蔡總統將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」發表講話。兩岸要站穩去年國慶講話提到...

罵馬斯克不罵「挖根台積電」 綠營保台牌雙標又軟腳

台灣因為國際地位特殊，常成為外國討論焦點，全球首富馬斯克提出台灣應成為比香港更寬鬆的特別行政區的看法，外媒彭博社也提及若大陸對台出手，美國會把台積電廠房摧毀，以飛機載走台積電專業人員，同樣是國外對台灣處境的指指點點，執政的民進黨政府，只顧著打馬斯克，催化抗中保台搶選票，對美國的挖根台積電策略，全黨一致噤聲，完全體現民進黨雙標的最高指導原則。

日本議員國慶祝賀團 今到五指山向李登輝致敬

身兼「日華議員懇談會」會長的日本眾議員古屋圭司率領「中華民國國慶日本國祝賀團」共19人來台，今天前往五指山國軍示範公墓特...

5間廁所3間故障 蘇貞昌質疑苗栗縣府的錢用在那裡？

行政院長蘇貞昌今天痛批苗栗縣政府，縣立體育場的廁所5間有3間故障，修一個廁所有多少錢？質疑錢花在那裡？縣府則回應，蘇院長...

2022前進議會／桃園藍綠歸隊 「雞蛋再密也有縫」小黨無黨結盟拚戰

選舉進入倒數階段，隨著碩士論文、農委會研究案、羽球場天花板和晚會摸彩獎品等話題，藍綠對決愈發激烈，淺藍、淺綠支持者也逐漸歸建、靠攏，小黨和無黨的市議員參選人逐漸被邊緣化。資源不如大黨豐沛，沒有母雞的小雞們如何掌握話語權、搏眼球，是搶占桃園巿議會一席之位的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。