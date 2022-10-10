蔡英文國慶談4大韌性 國民黨：不面對問題點淪口號治國

今天是中華民國111年國慶日，蔡總統將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」發表講話。兩岸要站穩去年國慶講話提到的「4個堅持」立場，更要透過強化「4大韌性」打造「韌性國家」。國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示，蔡政府強調4大韌性，但這幾個面向的問題點根本不去面對，還是會淪為口號治國。

洪孟楷指出，其中經濟層面，一昧追求股市指數，濫用政府基金護盤，證明只是注重表面功夫的政府；社會安全網從上任第1年就在勾勒，但直到今年仍發生殺警事件，安全網真的不是發生悲劇時前往慰問就能建立，實際作為落實更加重要。

洪孟楷接著表示，民主體制在蔡政府領導下只有越趨倒退跡象，數位中介法的蠻橫、疫苗價格的黑箱，總總應當公開透明卻變成遮蔽有理，把每個提出不同意見者都當成中共同路人，蔡政府怎麼好意思把民主掛在嘴邊？

洪孟楷強調，雙十國慶是國家生日，值得全民歡慶。但更期許政府講真話、做實事，而非每每使用文青語言在同溫層內取暖，既空泛又與人民真實感受相距太遠。