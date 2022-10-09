國民黨三大造勢登場 集結女力、六都、北北基桃拚勝選

距年底選舉剩下不到50天，國民黨將舉辦三場聯合大造勢，拉抬參選人氣勢。首場由台中市長盧秀燕主辦，國民黨10位女參選人14日將同台登場；第二場是11月12日由新北市長侯友宜舉辦的六都合體大造勢；最後是11月19日由黨中央於桃園舉辦北北基桃大造勢，做選前最後衝刺。

國民黨主席朱立倫設定2022地方選舉要達成16席、六都過半的目標，桃園市是否能夠綠地變藍天，是關鍵指標。張善政22日晚間成立桃園市北區競選總部，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也將首度與桃園市長參選人張善政合體造勢。

三場大造勢首度登場的是本周五於台中市太平舉辦的「十全十美」女力挺台灣連合造勢大會，在盧秀燕的帶領之下，國民黨10位女性縣市長，包含花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化市長王惠美、嘉義市長黃敏惠、高雄市長參選人柯志恩、嘉義縣長參選人王育敏、南投縣長參選人許淑華將首度同台，場面壯觀。

再來就是於11月12日，由侯友宜主辦的「六都合體大造勢」，包含盧秀燕、張善政、柯志恩、台北市長參選人蔣萬安，以及台南市長參選人謝龍介，將首度6人同台造勢。11月19日則由黨中央主辦北北基桃大造勢，張善政、侯友宜、蔣萬安、基隆市長參選人謝國樑將首度4人同台造勢，在最後黃金周相互拉抬。

黨務高層分析，2022雖然沒有「韓流」炒熱選情，但國民黨縣市長的表現有目共睹，現任縣市長都可望順利連任，而非執政縣市的台北、基隆和桃園，都有機會可以拿回來。尤其桃園市這次關鍵的一局，也是朱立倫是否能達到十六都、六都過半的目標，更牽連著國民黨2024的布局。