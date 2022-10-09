蔡總統明國慶講話 強調站穩「4個堅持」立場

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

明天是中華民國111年國慶，蔡英文總統國慶講話針對兩岸關係的內容備受矚目。據了解，蔡總統將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」發表國慶講話，共有4個部分，其中兩岸部分，將說明在接下來的任期，不僅要站穩去年國慶講話提到的「4個堅持」立場，更要透過強化「四大韌性」，以打造更強韌的「韌性國家」。

第一部分，蔡總統將提及疫情。國慶日的3天後，也就是10月13日，邊境管制即將放寬，意味著台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。蔡總統首先將感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的全體國人，讓今年國慶日的氣氛與過往兩年有所不同；不僅台灣的防疫表現受到世界肯定，台灣也在全球經濟衰退中逆勢成長，總統感謝台灣人民的共同努力，把台灣往前推進了1步，成為我們心中更好的國家。

第二部分，蔡總統將強調「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」，「這1局能夠化險為夷，不代表下1局就會風平浪靜」；疫後的世界秩序正在劇烈變化，包括全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，下一個階段挑戰更大，台灣必須沉著面對、共同解決。

蔡總統也將揭示，在她接下來的任期當中，不僅要站穩「4個堅持」的立場，更要透過強化「4大韌性」，以打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。蔡總統去年國慶講話提出的「4個堅持」，分別為「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。

蔡總統將在第3部分說明何謂4大韌性，包括打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」。

經濟產業部分，蔡總統認為，打造「韌性國家」的首要任務，就是經濟產業的韌性。包括持續推動管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈，以及淨零轉型等。

蔡總統也將指出，完整建構並強化社會安全網，更是施政的重中之重；這幾年，政府逐步增加預算與量能，讓更多國民受到照顧。

蔡總統並認為，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。必須透過3個面向，持續強化國家的民主韌性：首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次，則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第3即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。蔡總統並強調，對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。

蔡總統也將強調，持續提升國防戰力，凝聚民心士氣。除了重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，也將闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，4個面向的持續提升，展現「守土衛國，你我同行」的決心與韌性。

第4部分，蔡總統將強調「給世界1個更好的台灣」。蔡總統曾在2020年的勝選演說中指出，她會留下1個「更好的國家」；而國際疫情蔓延兩年多的時間裡，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」。接下來的任期，總統要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界1個更好的台灣」。

國慶 疫情

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