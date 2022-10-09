台灣設特別行政區？ 國民黨譴責馬斯克：不是強權能左右

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報（FT）專訪時表示，台海兩岸衝突無可避免，如何解決兩岸問題，他提出能讓台灣較能接受的「特別行政區」構思，引發議論。國民黨譴責此說法，強調不符合國人權益，但也表示，這無疑是馬斯克對台海情勢的緊張。

國民黨團總召曾銘宗表示，馬斯克是世界知名的企業家，基於自己公司經濟利益而提出的看法，但不符合我國2300萬民眾的權益，國民黨團予以譴責。曾強調，中華民國是主權獨立的國家，國民黨團悍衛中華民國，堅持自由民主法治制度，「希望馬斯克能夠充分尊重、支持我們的看法」。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示，馬斯克會提出這樣的概念，無疑也是看到近期台海情勢的危機跟緊張；但自始至終，國民黨不斷強調，中華民國的未來要由台灣2350萬人共同來決定，絕不是任何政府或強權能夠左右。

洪孟楷說，現在正值雙十國慶連假期間，他也呼籲中共方停止軍機或任何可能擦槍走火的行為。理性溝通、相互尊重，兩岸共榮共存相信仍是世上絕大多數人的期盼。