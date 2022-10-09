快訊

好神！資深媒婆代神明提親 男女神明一擲就聖杯

市場隨消息面擺盪 法人：13日台積電法說是指標

台灣設特別行政區？ 國民黨譴責馬斯克：不是強權能左右

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。圖／路透
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。圖／路透

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報（FT）專訪時表示，台海兩岸衝突無可避免，如何解決兩岸問題，他提出能讓台灣較能接受的「特別行政區」構思，引發議論。國民黨譴責此說法，強調不符合國人權益，但也表示，這無疑是馬斯克對台海情勢的緊張。

國民黨團總召曾銘宗表示，馬斯克是世界知名的企業家，基於自己公司經濟利益而提出的看法，但不符合我國2300萬民眾的權益，國民黨團予以譴責。曾強調，中華民國是主權獨立的國家，國民黨團悍衛中華民國，堅持自由民主法治制度，「希望馬斯克能夠充分尊重、支持我們的看法」。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示，馬斯克會提出這樣的概念，無疑也是看到近期台海情勢的危機跟緊張；但自始至終，國民黨不斷強調，中華民國的未來要由台灣2350萬人共同來決定，絕不是任何政府或強權能夠左右。

洪孟楷說，現在正值雙十國慶連假期間，他也呼籲中共方停止軍機或任何可能擦槍走火的行為。理性溝通、相互尊重，兩岸共榮共存相信仍是世上絕大多數人的期盼。

馬斯克 國民黨 台海

延伸閱讀

特斯拉CEO馬斯克一句話惹怒中台雙方 百靈果諷：注定會辱華

陸外交部今改口 間接贊同馬斯克「台灣特別行政區」主張

馬斯克提行政區陳時中回應失言？ 張善政：腦袋有問題

陸駐美大使秦剛 感謝馬斯克「台灣特別行政區」的建議

相關新聞

日本國慶團來台眺望與那國島 感受台灣有事、日本有事涵意

日本國會議員「日華懇」組團來台祝賀國慶，今天由立法院長游錫堃陪同團員到蘇花公路制高點，感受日本與台灣距離。團長古屋圭司透...

罵馬斯克不罵「挖根台積電」 綠營保台牌雙標又軟腳

台灣因為國際地位特殊，常成為外國討論焦點，全球首富馬斯克提出台灣應成為比香港更寬鬆的特別行政區的看法，外媒彭博社也提及若大陸對台出手，美國會把台積電廠房摧毀，以飛機載走台積電專業人員，同樣是國外對台灣處境的指指點點，執政的民進黨政府，只顧著打馬斯克，催化抗中保台搶選票，對美國的挖根台積電策略，全黨一致噤聲，完全體現民進黨雙標的最高指導原則。

台灣設特別行政區？ 國民黨譴責馬斯克：不是強權能左右

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報（FT）專訪時表示，台海兩岸衝突無可避免，如何解決...

日本議員國慶祝賀團 今到五指山向李登輝致敬

身兼「日華議員懇談會」會長的日本眾議員古屋圭司率領「中華民國國慶日本國祝賀團」共19人來台，今天前往五指山國軍示範公墓特...

5間廁所3間故障 蘇貞昌質疑苗栗縣府的錢用在那裡？

行政院長蘇貞昌今天痛批苗栗縣政府，縣立體育場的廁所5間有3間故障，修一個廁所有多少錢？質疑錢花在那裡？縣府則回應，蘇院長...

2022前進議會／桃園藍綠歸隊 「雞蛋再密也有縫」小黨無黨結盟拚戰

選舉進入倒數階段，隨著碩士論文、農委會研究案、羽球場天花板和晚會摸彩獎品等話題，藍綠對決愈發激烈，淺藍、淺綠支持者也逐漸歸建、靠攏，小黨和無黨的市議員參選人逐漸被邊緣化。資源不如大黨豐沛，沒有母雞的小雞們如何掌握話語權、搏眼球，是搶占桃園巿議會一席之位的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。