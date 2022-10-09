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日本議員國慶祝賀團 今到五指山向李登輝致敬

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
身兼「日華議員懇談會」會長的日本眾議員古屋圭司率領「中華民國國慶日本國祝賀團」共19人來台，今天前往五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。圖／李登輝基金會提供
身兼「日華議員懇談會」會長的日本眾議員古屋圭司率領「中華民國國慶日本國祝賀團」共19人來台，今天前往五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。圖／李登輝基金會提供

身兼「日華議員懇談會」會長的日本眾議員古屋圭司率領「中華民國國慶日本國祝賀團」共19人來台，今天前往五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。古屋表示，此行對祝賀團來說非常重要，因為李登輝不只是台灣的民主先生，也是台日友好的重要關鍵。

李登輝基金會表示，由於李登輝基金會董事長李安妮今天在家照顧母親曾文惠，因此由基金會執行長鄭睦群代表家屬迎接祝賀團，並且轉交一封李安妮的親筆信。信中除了向祝賀團致謝與致歉無法陪同外，也提到了對於國慶的心境。

李安妮在信中表示，中華民國在戰後台灣有過一段威權統治的過去，因此過去不少「國家慶典」並非所有台灣人都能接納，甚至被視為另外一種壓迫，但是台灣在經歷「民主化」與「本土化」的歷程之後，即便曾經被視為「外來政權」的「中華民國」，也逐漸成為如今「中華民國台灣」的樣貌。所以現在更多台灣人發自內心歡慶「雙十國慶」，台灣也較過去更加團結。

李安妮也在文末提到，「這是我的父親推動台灣民主化最重要的貢獻之一，所以看似與李登輝毫無淵源的『雙十國慶』，卻也蘊涵著這一層重要的意義。」

祝賀團在墓前致敬後，便移往五指山管理大樓稍事休息。古屋看著大廳的總統及上將勳略照片，特別尋找了前駐日代表莊銘耀上將，表示對莊十分懷念。祝賀團一行人在五指山約停留40分鐘，接著便趕赴下一個行程。鄭睦群說，感謝五指山國軍同仁的安派與協助，致敬儀式簡短肅穆。

李登輝 國慶

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