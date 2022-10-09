5間廁所3間故障 蘇貞昌質疑苗栗縣府的錢用在那裡？

行政院長蘇貞昌今天痛批苗栗縣政府，縣立體育場的廁所5間有3間故障，修一個廁所有多少錢？質疑錢花在那裡？縣府則回應，蘇院長所指是百年燈會的組合屋廁所使用至今，因老舊故障，將研究修繕。

蘇貞昌今天下午至政績說明會苗栗會場的縣府文化觀光局前，先到縣立體育場，他說，因為苗栗財政發生問題，所以中央控管，一看才知道把苗栗人的錢出國，2014年到2019年縣政府出國考察56次，其中45次都去中國，如果赴中考察有用，苗栗就不會今天這樣。

他說，不但這樣，他剛先去看縣立體育場，也借用廁所，5間廁所有3間貼故障，「故障」的字也是越寫漂亮，因為常常在寫的樣子，修一個廁所有多少錢？錢用在那裡？如果只支持他們這個黨沒有懷疑，就搞成這樣。

縣府回應表示，縣府嚴格遵照中央財政控管機制，縣長徐耀昌上任後自2016年起每年均有賸餘10幾億元，累計至去年底已還債約80億元，並無濫用預算的情事，蘇院長可能有所誤解。