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5間廁所3間故障 蘇貞昌質疑苗栗縣府的錢用在那裡？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立體育場的廁所5間有3間故障，行政院長蘇貞昌質疑修一個廁所有多少錢？錢花在那裡？記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育場的廁所5間有3間故障，行政院長蘇貞昌質疑修一個廁所有多少錢？錢花在那裡？記者范榮達／攝影

行政院長蘇貞昌今天痛批苗栗縣政府，縣立體育場的廁所5間有3間故障，修一個廁所有多少錢？質疑錢花在那裡？縣府則回應，蘇院長所指是百年燈會的組合屋廁所使用至今，因老舊故障，將研究修繕。

蘇貞昌今天下午至政績說明會苗栗會場的縣府文化觀光局前，先到縣立體育場，他說，因為苗栗財政發生問題，所以中央控管，一看才知道把苗栗人的錢出國，2014年到2019年縣政府出國考察56次，其中45次都去中國，如果赴中考察有用，苗栗就不會今天這樣。

他說，不但這樣，他剛先去看縣立體育場，也借用廁所，5間廁所有3間貼故障，「故障」的字也是越寫漂亮，因為常常在寫的樣子，修一個廁所有多少錢？錢用在那裡？如果只支持他們這個黨沒有懷疑，就搞成這樣。

縣府回應表示，縣府嚴格遵照中央財政控管機制，縣長徐耀昌上任後自2016年起每年均有賸餘10幾億元，累計至去年底已還債約80億元，並無濫用預算的情事，蘇院長可能有所誤解。

至於蘇院長所指的廁所是百年燈會的組合屋廁所，至今10多年，縣府至今仍在使用，擺在停車場邊，3間故障廁所，縣府會研究修繕；至於體育場內還有廁所設施，並沒有接獲民眾反映不便。

苗栗縣立體育場的廁所5間有3間故障，行政院長蘇貞昌質疑修一個廁所有多少錢？錢花在那裡？記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育場的廁所5間有3間故障，行政院長蘇貞昌質疑修一個廁所有多少錢？錢花在那裡？記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育場的廁所5間有3間故障，行政院長蘇貞昌質疑修一個廁所有多少錢？錢花在那裡？記者范榮達／攝影
苗栗縣立體育場的廁所5間有3間故障，行政院長蘇貞昌質疑修一個廁所有多少錢？錢花在那裡？記者范榮達／攝影

體育 考察 蘇貞昌 苗栗縣

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