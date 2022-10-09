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林濁水諷「Taiwan National Day」 真夠後現代、混搭

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九呼籲總統府，應該繼續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」，勿以「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）作為國慶的英文名稱，前立委林濁水今在臉書上發文，指「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）「真夠後現代，真夠混搭」。

林濁水說，中國革命黨人拋頭灑熱血，雙十節成了中國人代代相傳的建國神話，當時革命黨領袖孫文的立場是「中國是中國，台灣是台灣，中國應該推翻滿清，驅逐韃虜，台灣應該獨立」。不料如今被一群和武昌起義毫不相干的後代，「山寨」成「TAIWAN NATIONAL DAY」且加以奉祀，諷「真夠後現代，真夠混搭」。

林濁水說，談奉祀就想到忠烈祠，裡面在各次戰役陣亡或殉職者，因烈成神而受祀是合理的，但統治者對待泰源革命、陳智雄等則站穩中國立場，不由下而上崇其為烈士並入祀，另由中華民國蔡政府由上而下賜予「平反」，感嘆轉型正義轉成如此模樣，令人痛心。

網友回覆諷，「台灣有兩國，中華民國及台灣國」，也有人回覆說，台灣的現況是「獨立不敢、統一不要、維持現狀不爽」，只能找小事自爽，空坐等命運而已。

前立委林濁水。 圖／聯合報系資料照片
前立委林濁水。 圖／聯合報系資料照片

國慶 林濁水

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