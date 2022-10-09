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推深蹲搭公車蔣萬安團隊嘆遭扭曲 議員：不適合台北

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨籍台北市長參選人蔣萬安出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」對話活動，提出「深蹲20下免費搭1次公車」，引起討論。記者曾吉松／攝影
國民黨籍台北市長參選人蔣萬安出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」對話活動，提出「深蹲20下免費搭1次公車」，引起討論。記者曾吉松／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲20下免費搭1次公車」，引起討論，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出羅馬尼亞的成功案例，值得台北參考借鑒，某些不知情人士，對於他國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必。不過仍有北市議員認為台北人行道窄，此活動不適合台北。

蕭羽耘表示，根據《克盧日日報》報導，這項「深蹲換乘」行銷活動，是由羅馬尼亞克盧日納波卡（Cluj-Napoca）這個城市所舉辦，政府擺設綠色智慧機器，並設有偵測設備，只要當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動目的是希望透過創新的概念，達到鼓勵運動和節能減碳的宣傳效果。

蕭羽耘表示，活動期間，羅馬尼亞民眾共同累積超過100萬次的深蹲，總計運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票；她批評「某些不知情人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導」。

蕭羽耘表示，台北市過去有許多領頭的環保政策，包含垃圾分類、垃圾袋收費、垃圾不落地等，一開始都被指責不便民、不體恤人民荷包，甚至抱怨路邊減少了垃圾桶，一定會造成垃圾滿地；但事實證明，為了地球、環保，民眾的觀念也在不斷地進步。

蕭羽耘表示，另外，以飲料店外帶為例，國內部分業者對於自備杯具己有5元的減價，而德國新興的「押金環保杯」，在英國也有廠商推出了環保紙瓶葡萄酒，芬蘭則有業者利用咖啡渣做運動鞋，上述足以説明全世界為了愛地球、節能減碳，正在窮盡一切辦法公私協力。

不過北市議員許家蓓認為，台北地狹人稠，人行道已經夠窄，有些地方連設置公車亭的空間都沒有，難道還要再放智慧機台？請問要在台北市布建機台，要花多少時間？要花多少納稅錢？呼籲蔣萬安與其推行不適合台北的政策，倒不如務實地去優化交通路網，讓公車、捷運、youbike的使用及轉乘更方便。

2022大選 台北市長 蔣萬安

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