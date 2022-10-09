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馬英九批非核家園是笑話 民進黨：馬任內親手封存核四

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人、新北市議員李坤城。圖／李坤城提供
民進黨發言人、新北市議員李坤城。圖／李坤城提供

前總統馬英九今天上午到新竹縣為國民黨新竹縣長參選人楊文科站台，批評民進黨政府推動「非核家園」，但再生能源政策目的不是取代石化燃料，而是要消滅核能，「這是個大笑話」。民進黨今天回應，請馬英九不要換了位子就換腦袋，卸任後的言論彷彿忘記自己在總統任內親手封存核四

民進黨發言人李坤城表示，馬英九顯然對於新北市民的想法很陌生，新北市長侯友宜曾經公開表示，「如果沒有守護核安、沒有辦法處理核廢料，就不能用核電。」他說，建議馬英九下次若到新北市輔選侯友宜，不妨當面問問侯，對於核電廠、核廢料存放的意見。而為符合全球「2050淨零」目標，再生能源的發展早已經是世界各國追求的趨勢

李坤城表示，請馬英九不要換了位子就換腦袋，卸任後的言論彷彿忘記自己在總統任內親手封存核四，把3000億元興建費用當作兒戲，政策反覆，難怪去年重啟核四公投案再度遭到全民否決，連侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等國民黨籍地方首長接連表示反對，台中市長盧秀燕也反對核四遷台中。

李坤城說，馬英九於2016年的5月卸任時，全台備轉容量一度只剩下1.64%，馬英九執政時期對於能源轉型工作毫不用心，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶，還要把自己的能源政策失敗推給非核家園，簡直是可笑。

李坤城說，在淨零轉型的趨勢下，全球的先進製程大廠紛紛要求供應商使用綠電、再生能源，「但這並不包括核電」，台灣的廠商和政府都努力跟上世界供應鏈發展的腳步，馬英九卻只會不斷唸經死守核電，主政時始終不重視再生能源發展。

李坤城表示，2016年民進黨上任後，從中央到地方都積極推動再生能源，如果像國民黨這樣單押核電，請問台積電及綠色供應鏈廠商的綠電缺口，要怎麼補足？由此可見，推動再生能源不僅是為了能源轉型，更是為了產業的國際競爭力。而從馬英九的相關發言來看，更可證明國民黨早已與世界趨勢潮流嚴重脫節。

馬英九 新北市長 再生能源 核四

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