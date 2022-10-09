日本國慶團來台眺望與那國島 感受台灣有事、日本有事涵意

日本國會議員「日華懇」組團來台祝賀國慶，今天由立法院長游錫堃陪同團員到蘇花公路制高點，感受日本與台灣距離。團長古屋圭司透過高倍望遠鏡遠眺與那國島，他感動驚呼「看那樣子好像是與那國島」，內心覺得兩方距離很近，感受到「台灣有事、日本就有事」這句話的意義。

今年8月中共軍演之際，愛好軍事攝影的李忠衛8月6日下午2點，從蘇花公路東澳段透過相機望遠鏡頭，清楚拍到日本與那國島。他說，曾聽說在蘇澳能看到與那國島，但從沒看過相關照片，這次因為中共軍演想拍軍艦，加上天氣好，才誤打誤撞看到，經手機確認方位就是與那國島。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司率該會所屬19名參、眾議員組成國慶祝賀團10月8日至10日訪台參加雙十國慶活動，為了感受日本前首相安倍晉三去年底所說「台灣有事、日本有事」名言，今天特別來到蘇花公路觀望點。

曾拍到與那國島的李忠衛到場現身說法，古屋圭司接著透過軍方的高倍望遠鏡，想要親自體驗台日友好到底有多近，他邊看邊說「看那樣子好像是與那國島」，大家屏息期待「真的嗎？」

古屋圭司表示，他站在距離與那國島110公里的地方，很可惜雖然看不到，覺得雙方的心裡很接近，來到這裡，真的感受到安倍晉三所說「台灣有事，日本有事」這句話意義。