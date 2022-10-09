北韓試射飛彈 外交部：密切關注區域情勢可能衝擊

北韓於台灣時間凌晨0時48分許，自江原道文川朝日本海方向試射2枚短程彈道飛彈。我外交部今天表示，對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為，表達高度關切與嚴正譴責。

這是北韓自9月25日以來，連續進行的第7次飛彈試射。美國、日本及韓國均已對北韓肆意破壞區域穩定的行徑表示譴責。

外交部表示，北韓自1月起，罔顧區域周邊愛好和平國家的殷切期盼，已在韓半島區域進行包括洲際彈道飛彈測試在內共28次武力挑釁，並且於9月8日公布核武力政策法，聲稱不排除在特定條件下率先動用核武的可能性，再度升高區域緊張情勢。

外交部指出，我國政府對北韓近期頻繁試射導彈與通過核武力政策法的挑釁行徑，以及對區域情勢可能產生的衝擊皆密切關注。

外交部表示，台灣身為印太社群重要成員之一，肯定區域國家對促進韓半島無核化的努力，也樂願配合國際社會相關措施，與理念相近國家合作，促進韓半島在內的區域和平穩定，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。