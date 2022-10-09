特別行政區說惹議…綠委「誠摯建議」馬斯克 把公司併到中國比亞迪下

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前建議，解決台海緊張局勢的方法是把台灣變成中國的一個行政特別區；前總統馬英九呼籲總統府勿以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶日英文名稱，民進黨立委管碧玲說，中國民國在國際法上已經消失「是不爭的事實」；立委王定宇斥馬前總統「昨是今非」，且「誠摯建議」馬斯克把公司併到中國比亞迪下。

管碧玲說，雙十節前的「雙馬之亂」令人不悅；聯合國憲章沒有改，創始會員國、常任理事國還是中華民國，但聯合國用2758決議文，決議由中華人民共和國的政府「來代表中華民國」，因此只喊中華民國不喊台灣，是把台灣鎖入中國統治系絡的作法。

管碧玲說，國慶日不能只有慶祝中華民國國慶，要慶祝的是中華民國台灣或台灣的國家慶典，台灣要面臨歷史包袱和國安挑戰，國慶日慶祝的形式，必須把歷史包袱和政治現實交揉起來，其間的模糊、矛盾，為的都是保護台灣的主權獨立。

管碧玲斥馬斯克對台灣不禮貌，把台灣推向中國統治，嗆「他算老幾」。立院國防外交委員會召委王定宇說，馬斯克建議台灣設為中國轄下特別行政區，他也誠摯的建議馬斯克的電動車品牌可以併在中國比亞迪下，「絕對讓馬斯克和他的電動車擁有較寬鬆的自治管理權」。

王定宇轟，個別獨立公司都不能把歸屬權當兒戲了，馬斯克憑什麼建議把2300萬台灣人的民主自由、主權和生活方式隨意讓渡，「烏克蘭不行，台灣更不容許」，指馬斯克為了自己的企業利益提出這種建議，令人失望。

王定宇表示，如果台灣跟中國是一個國家，台灣就變中國的「內政」，會失去國際的奧援，中國將可以關起門來抹去我們一切的民主自由跟生活方式，「看看香港、看看新疆，那就是一個中國下的慘劇」。

雙十國慶將至，前總統馬英九呼籲總統府，在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，質疑國名什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？憲法修正了嗎？所有官方文書改變國名了嗎？既然都沒有，那應該繼續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」才對。

馬前總統斥民進黨政府透過這樣的方式，「偷渡」「臺灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友「自嗨」以外，有什麼實質意義呢？