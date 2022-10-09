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針砭時事怎能少了他們 十大政論節目主持人

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

總有一個人能講你愛聽話

近年來，政論節目似乎成了各家電視台的「基本配備」，不僅能掌握議題話語權，主持人和名嘴的言論，更牽動著觀眾的情緒，牢牢吸住一票鐵粉；而政論節目衍生出的名主持人和名嘴效應，更是這幾年的趨勢。對許多台灣人來說，政論節目可以說是晚上必看節目，過去也曾傳出收看政論節目導致家庭失和的案例，可見台灣的政論型節目足以影響一般民眾生活。

台灣政論類型節目應有盡有，從電視、廣播，再到近期竄起的網路直播，各自有忠實粉絲群。除了節目型態會隨著時間演變，主持人也會汰舊換新，像是內政部長徐國勇過去曾擔任主持人，而在長江後浪推前浪的壓力下，新生代主持人一個個上來，但仍有不少天王、天后依舊穩坐寶座。

帶政治人物上天堂也下地獄

台北大學公行系副教授侯漢君表示，基本上有如此多類型的政論性節目沒什麼不好，大部分民眾接收訊息後，都可以做出理性的判斷，不過侯漢君也進一步指出，有時候在節目上爆料，若是錯誤訊息，很容易會導致節目主持人公信力消失，雖然會有收視率，甚至聲量爆漲，但這就如同兩面刃，很容易會傷害到自己，最後慢慢被淘汰。

師大政治系教授曲兆祥認為，台灣政論性節目雖然師承美國，但就密度而言台灣的政論節目數量、密度特別高，只要敢講、敢罵、敢發揮立刻就會爆紅，尤其是傳播科技愈來愈發達，可以表達的方式愈多，台灣甚至還處在高峰期；但曲教授同時也指出，雖然政論節目上的多元討論對民主發展是好事，但若濫用權益很容易會傷害到他人，所以在正面的意義下，也會帶來負面的影響。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月網路聲量前十名的政論性節目主持人，您心目中的第一名有上榜嗎？


第十名 朱學恒

《魔戒三部曲》翻譯作家，不知道現在還有多少人記得，朱學恒曾經因為這個身分而爆紅。朱學恒以網路觀察家的身分開啟他的名嘴生涯，不僅上遍各大政論節目，也在YouTube頻道開設《朱學的阿宅萬事通事務所》，吸引22.5萬網友訂閱，除了直播節目之外，另外還有廣播節目也會與聽眾空中相會。

相較其他政論節目主持人和名嘴的穿著，朱學恒經常穿著印有諷刺意味文字的自製T恤，舉例來說，他近期最常穿的就是「當人民恐懼政府即為暴政」，隨著時事、新聞、輿論變化，朱學恒的T恤字樣也會跟著改變，受到不少網友喜愛與相挺。朱學恒在節目中，經常以嘲諷語氣談論時事，讓很多聽眾和觀眾又愛又恨。

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image source:FB/朱學恒的阿宅萬事通事務所

第九名 許貴雅

2022年5月起知名主播廖筱君請辭三立《新台灣加油》節目後，由許貴雅接下重擔主持至今。許貴雅從民視開始主跑政治新聞，接著當上主播。轉戰三立之後也累積不少主持經驗，對於政論節目的議題拿捏本就不陌生，再加上《新台灣加油》從2012年開播至今，早已經累積不少支持者，因此，讓許貴雅一舉擠進政論節目主持人前10名排行榜。除了主持節目之外，許貴雅也會透過粉專與網友互動，無論是政治話題，或是日常生活發文統統有，再加上許貴雅還會放上美照，都替她吸引了不少流量。

有在關注許貴雅的粉絲應該都知道，她的另一個身分就是前行政院發言人丁怡銘的妻子，兩人在許貴雅主跑政治線新聞時開始熟識，進而步入禮堂，媒體人與幕僚的相戀還登上版面。

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image source:三立新聞 許貴雅

第八名 鄭弘儀

2012年鄭弘儀離開主持長達10年的《大話新聞》後，2018年又重回老東家三立新聞開設新節目《鄭知道了》。果然是熟悉的味道最對味，鄭弘儀的主持風格和名氣，節目一開播立刻吸粉。除了政治類節目之外，鄭弘儀手上還有另一個相當長壽的談話性節目《新聞挖挖哇》，節目內容包羅萬象，從生活、娛樂到時事、政治統統有。兩個節目討論的話題、風格截然不同，但鄭弘儀皆能駕馭，而且別忘了，鄭弘儀還跨足廣播界、進軍Podcast。

但談論政治話題難免惹麻煩上身。日前鄭寶清宣布參選後，網紅四叉貓爆料鄭寶清臉書遭海外假帳號攻擊，是因為鄭寶清積欠廠商尾款，鄭弘儀在所主持的政論節目「鄭知道了」討論到相關話題，遭到鄭寶清提告求償100萬元，引起不小的討論。

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image source:鄭弘儀

第七名 于北辰

于北辰陸軍少將退役，這回以無黨籍身分參選桃園市議員。于北辰多年前開始在YouTube開設節目《北極星說故事》，除了以說故事方式讓外界了解軍中的人事物之外，更不時開直播替國軍發聲，經常讓網友們樂於慷慨解囊斗內贊助，因此于北辰還被封為「斗內將軍」。原為國民黨黃復興黨部主委的他，因為理念與國民黨發生衝突，2021年大動作宣布退出國民黨，自此之後，不時聽到于北辰爆料國民黨內幕而引起熱議。

除了以陸軍少將退役身分針眨國民黨引起外界關注，于北辰在兩岸緊張又適逢選舉年之際，在網路媒體及廣播皆拿起主持棒，同樣受到不少網友注意。但相較於于北辰主持節目的討論聲量，其實近三個月最引起高度熱議的反而是于北辰上節目時，指稱台灣天弓飛彈每發攔截率大約是70%，可以用3發包圍去攔截共軍1枚飛彈，這樣攔截率是210%「一定攔截的到」，不僅引起小粉紅嘲笑，台灣網友也開酸于將軍就是為了要「欺敵」。

延伸閱讀：于北辰退黨！網路聲量激增擠進全國第3名 僅輸蔡英文、韓國瑜


image source:FB/于北辰在桃園

第六名 劉寶傑

「新聞萬象，內幕追擊，歡迎收看關鍵時刻~」聽到這段話，還沒想到主持人劉寶傑，這樣對嗎？被稱為「主持界LBJ」的劉寶傑， 在東森新聞所主持的節目《關鍵時刻》，至今開播已經15年，依舊是國內熱門政論節目，在網路節目、自媒體如雨後春筍般冒出的時代，《關鍵時刻》在YouTube平台中，是首個單一節目突破百萬訂閱，截至目前為止已經達到271萬人訂閱。劉寶傑獨特個人風格和說話方式，牢牢吸住一票「寶傑粉」，當家主持人封號絕對實至名歸。應該有不少資深「寶傑粉」都還記得，過去有一段時間，節目內容經常討論外星人話題，屢屢創造收視率佳績，但其實劉寶傑談論的議題非常廣，從國內政治聊到國際政治，不少政論名嘴就是從此節目開始竄紅。

但這幾年卻數度傳出劉寶傑可能不再與東森續約的消息，期間也出現數次劉寶傑請假，其他主播代班上陣，讓不少觀眾都很擔心，甚至還說「寶傑哥不在的日子，關鍵就不關鍵了。」2017年《網路溫度計》十大政論節目主持人聲量評比，當時劉寶傑位居第3名，5年後的現在，「台灣LBJ」雖然名次稍微下滑，但依舊抓穩主持棒，實力不容小覷，任何話題都能侃侃而談，不時穿插爆氣的主持風格，牽動著無數觀眾心情，「寶傑哥」肯定能繼續受歡迎。

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image source:YT/關鍵時刻

第五名 黃暐瀚

這幾年相當火紅的黃暐瀚，基層記者開始當起，跑新聞的歷練一路從台北市政府到總統府，新聞資歷豐富起紮實。原本在東森新聞政治組擔任主管職，2018年辭去任職18年的東森新聞台，轉戰名嘴圈成為政治評論員，短短幾年的時間，電視、廣播和網路直播都能看到他的身影，除了擔任政治評論員之外，黃暐瀚同時也是主持人。藉著長年累積下來的採訪經驗，以及對政治新聞的敏銳觀察，讓他評論時事議題時，經常展現出個人獨到之見解。言談中，也會聊到過去的採訪經驗，讓觀眾更能貼近時事，了解整起事件的來龍去脈。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年07月08日～2022年10月05日），黃暐瀚近期網路聲量高峰落在8月6日解放軍環台軍演之際，黃暐瀚當時呼籲，雖然選舉選的是顏色，但戰爭不分藍綠白，「大敵當前，台灣此刻需要團結」，引起不小的討論。

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image source:FB/黃暐瀚

第四名 郭正亮

民進黨前立委郭正亮目前在網路媒體《觀點》有兩個節目，社會時事、政治選舉議題無所不聊，出身民進黨的他，批評民進黨內的家務事，力道不亞於其他藍營人士，讓許多觀眾和網友印象深刻。因此郭正亮被詢問過是否仍為民進黨黨員？對此，他曾在自己的節目上表示，「我黨費已經沒有繳了，這也不叫退出了，事實上在正常的民主國家不繳黨費就不叫黨員」，並且再次強調「我現在也不是黨員啊」。

郭正亮除了自己的節目之外，同樣也是政論節目常客，經常拋出許多引發討論的話題，不過他近期則是被周玉蔻爆料深圳召妓的錄影帶外流」，郭正亮立即反擊「怎麼可能去幹嘛！」

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image source:立法院議事轉播網際網路多媒體隨選視訊(ivod)系統

第三名 吳子嘉

桃園市長參選人鄭寶清在網路節目《董事長開講》宣布加入桃園市長選戰，主講人同時也是《美麗島電子報》董事長的吳子嘉，光是這一場直播至少35萬人次線上觀看，後續帶來的效應和關注度，讓吳子嘉走路都有風。

吳子嘉於1997年加入民進黨，2021年10月15日被民進黨開除黨籍。傳出這幾年因為經常在政論節目上批評黨內當權派，再加上《美麗島電子報》民調，遭點名屢屢傷害民進黨的形象，於是吳子嘉開始和民進黨漸行漸遠，並專注在網路媒體經營。吳子嘉不僅敢說、敢罵，而且通常直接在節目中公開點名批評，風格嗆辣。近期他和網紅四叉貓的風波，讓不少人印象深刻，日前吳子嘉在《董事長開講》直播時四叉貓抖內後留言「你再說我gay試試看」，吳子嘉則繼續反嗆「你是台灣最醜的gay」。

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image source:YT/董事長開講

第二名 趙少康

擔任過三屆立委、台北市議員以及環保署署長的趙少康，從政經驗歷練豐富，卸下政治職務之後，轉戰媒體圈。從1995年開始主持節目至今，主持人經驗大約27年，目前在中廣、TVBS、YAHOO TV等都有節目，其中就屬TVBS《少康戰情室》最為人熟知；他不只是政論節目主持人，也參與過政治，曾表態過要參選2024年總統，更在2021年9月宣布成立「戰鬥藍」，公布初期名單上共有72名藍營民意代表加入。

過去台灣有三大名嘴，分別是趙少康、陳文茜和李敖。趙少康早年曾封為「政治金童」，1989年趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議「黨改造運動」，成為一股強大勢力；1993年「新國民黨連線」脫離中國國民黨自組「新黨」；2021年在國民黨前主席江啟臣任內，才重返國民黨。對於蔡英文政府近年的政策和作為，趙少康在節目中屢次開罵，例如在中國飛彈越過台灣時，空襲警報沒響起，趙少康質疑政府「悶不吭聲就是蔡英文的抗中保台」等言論，培養一群閱聽眾。

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image source:趙少康

第一名 周玉蔻

資深媒體人周玉蔻能飆上政論主持人網路聲量第一名，或許很多人都不意外。一場與國民黨台北市議員王鴻薇在台北地檢署前的10分鐘的對罵，讓許多網友大讚比八點檔還精彩。回顧整起事件，周玉蔻在民視《辣新聞152》中爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，1999年的晶華酒店緋聞案女主角就是前中國小姐張淑娟，事情延燒好幾天，張淑娟出面泣訴並提告，讓整件事情輿論炸鍋。民視在9日27日召開會議決定，即日起取消《辣新聞152》節目在民視新聞台的聯播，但仍維持在152頻道台灣台播出，同時周玉蔻也向所主持的電視節目、廣播節目告假，因此近期內恐怕暫時無法聽到熟悉的「嗯哼」聲。

除了張淑娟事件之外，周玉蔻近期喊出「票投陳時中就是支持周玉蔻」，批評證嚴法師是中共自己人也引起不小風波，頓時間，九合一大選焦點都落在周玉蔻身上，傳出綠營內不少人對於周玉蔻的作風也頗感到傷腦筋。周玉蔻向來都以犀利言論及強勢個性為名，多次因為爆料而捲入官司，過去長期支持國民黨，2014年遭國民黨開除黨籍之後，今年九合一大選，力挺民進黨台北市長陳時中，不斷槓上蔣萬安、黃珊珊也引起不少話題。

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image source:FB/周玉蔻

針砭時事怎能少了他們 十大政論節目主持人,周玉蔻趙少康吳子嘉郭正亮鄭弘儀黃暐瀚于北辰許貴雅劉寶傑朱學恒

國民黨 周玉蔻 于北辰 朱學恒 劉寶傑 趙少康 2022大選

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