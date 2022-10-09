針砭時事怎能少了他們 十大政論節目主持人

總有一個人能講你愛聽話

近年來，政論節目似乎成了各家電視台的「基本配備」，不僅能掌握議題話語權，主持人和名嘴的言論，更牽動著觀眾的情緒，牢牢吸住一票鐵粉；而政論節目衍生出的名主持人和名嘴效應，更是這幾年的趨勢。對許多台灣人來說，政論節目可以說是晚上必看節目，過去也曾傳出收看政論節目導致家庭失和的案例，可見台灣的政論型節目足以影響一般民眾生活。

台灣政論類型節目應有盡有，從電視、廣播，再到近期竄起的網路直播，各自有忠實粉絲群。除了節目型態會隨著時間演變，主持人也會汰舊換新，像是內政部長徐國勇過去曾擔任主持人，而在長江後浪推前浪的壓力下，新生代主持人一個個上來，但仍有不少天王、天后依舊穩坐寶座。

台北大學公行系副教授侯漢君表示，基本上有如此多類型的政論性節目沒什麼不好，大部分民眾接收訊息後，都可以做出理性的判斷，不過侯漢君也進一步指出，有時候在節目上爆料，若是錯誤訊息，很容易會導致節目主持人公信力消失，雖然會有收視率，甚至聲量爆漲，但這就如同兩面刃，很容易會傷害到自己，最後慢慢被淘汰。

師大政治系教授曲兆祥認為，台灣政論性節目雖然師承美國，但就密度而言台灣的政論節目數量、密度特別高，只要敢講、敢罵、敢發揮立刻就會爆紅，尤其是傳播科技愈來愈發達，可以表達的方式愈多，台灣甚至還處在高峰期；但曲教授同時也指出，雖然政論節目上的多元討論對民主發展是好事，但若濫用權益很容易會傷害到他人，所以在正面的意義下，也會帶來負面的影響。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月網路聲量前十名的政論性節目主持人，您心目中的第一名有上榜嗎？





第十名 朱學恒

《魔戒三部曲》翻譯作家，不知道現在還有多少人記得，朱學恒曾經因為這個身分而爆紅。朱學恒以網路觀察家的身分開啟他的名嘴生涯，不僅上遍各大政論節目，也在YouTube頻道開設《朱學恒的阿宅萬事通事務所》，吸引22.5萬網友訂閱，除了直播節目之外，另外還有廣播節目也會與聽眾空中相會。

相較其他政論節目主持人和名嘴的穿著，朱學恒經常穿著印有諷刺意味文字的自製T恤，舉例來說，他近期最常穿的就是「當人民恐懼政府即為暴政」，隨著時事、新聞、輿論變化，朱學恒的T恤字樣也會跟著改變，受到不少網友喜愛與相挺。朱學恒在節目中，經常以嘲諷語氣談論時事，讓很多聽眾和觀眾又愛又恨。

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第九名 許貴雅

2022年5月起知名主播廖筱君請辭三立《新台灣加油》節目後，由許貴雅接下重擔主持至今。許貴雅從民視開始主跑政治新聞，接著當上主播。轉戰三立之後也累積不少主持經驗，對於政論節目的議題拿捏本就不陌生，再加上《新台灣加油》從2012年開播至今，早已經累積不少支持者，因此，讓許貴雅一舉擠進政論節目主持人前10名排行榜。除了主持節目之外，許貴雅也會透過粉專與網友互動，無論是政治話題，或是日常生活發文統統有，再加上許貴雅還會放上美照，都替她吸引了不少流量。

有在關注許貴雅的粉絲應該都知道，她的另一個身分就是前行政院發言人丁怡銘的妻子，兩人在許貴雅主跑政治線新聞時開始熟識，進而步入禮堂，媒體人與幕僚的相戀還登上版面。



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image source: 三立新聞 許貴雅

第八名 鄭弘儀

2012年鄭弘儀離開主持長達10年的《大話新聞》後，2018年又重回老東家三立新聞開設新節目《鄭知道了》。果然是熟悉的味道最對味，鄭弘儀的主持風格和名氣，節目一開播立刻吸粉。除了政治類節目之外，鄭弘儀手上還有另一個相當長壽的談話性節目《新聞挖挖哇》，節目內容包羅萬象，從生活、娛樂到時事、政治統統有。兩個節目討論的話題、風格截然不同，但鄭弘儀皆能駕馭，而且別忘了，鄭弘儀還跨足廣播界、進軍Podcast。

但談論政治話題難免惹麻煩上身。日前鄭寶清宣布參選後，網紅四叉貓爆料鄭寶清臉書遭海外假帳號攻擊，是因為鄭寶清積欠廠商尾款，鄭弘儀在所主持的政論節目「鄭知道了」討論到相關話題，遭到鄭寶清提告求償100萬元，引起不小的討論。



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image source: 鄭弘儀

第七名 于北辰

于北辰陸軍少將退役，這回以無黨籍身分參選桃園市議員。于北辰多年前開始在YouTube開設節目《北極星說故事》，除了以說故事方式讓外界了解軍中的人事物之外，更不時開直播替國軍發聲，經常讓網友們樂於慷慨解囊斗內贊助，因此于北辰還被封為「斗內將軍」。原為國民黨黃復興黨部主委的他，因為理念與國民黨發生衝突，2021年大動作宣布退出國民黨，自此之後，不時聽到于北辰爆料國民黨內幕而引起熱議。

除了以陸軍少將退役身分針眨國民黨引起外界關注，于北辰在兩岸緊張又適逢選舉年之際，在網路媒體及廣播皆拿起主持棒，同樣受到不少網友注意。但相較於于北辰主持節目的討論聲量，其實近三個月最引起高度熱議的反而是于北辰上節目時，指稱台灣天弓飛彈每發攔截率大約是70%，可以用3發包圍去攔截共軍1枚飛彈，這樣攔截率是210%「一定攔截的到」，不僅引起小粉紅嘲笑，台灣網友也開酸于將軍就是為了要「欺敵」。

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第六名 劉寶傑

「新聞萬象，內幕追擊，歡迎收看關鍵時刻~」聽到這段話，還沒想到主持人劉寶傑，這樣對嗎？被稱為「主持界LBJ」的劉寶傑， 在東森新聞所主持的節目《關鍵時刻》，至今開播已經15年，依舊是國內熱門政論節目，在網路節目、自媒體如雨後春筍般冒出的時代，《關鍵時刻》在YouTube平台中，是首個單一節目突破百萬訂閱，截至目前為止已經達到271萬人訂閱。劉寶傑獨特個人風格和說話方式，牢牢吸住一票「寶傑粉」，當家主持人封號絕對實至名歸。應該有不少資深「寶傑粉」都還記得，過去有一段時間，節目內容經常討論外星人話題，屢屢創造收視率佳績，但其實劉寶傑談論的議題非常廣，從國內政治聊到國際政治，不少政論名嘴就是從此節目開始竄紅。

但這幾年卻數度傳出劉寶傑可能不再與東森續約的消息，期間也出現數次劉寶傑請假，其他主播代班上陣，讓不少觀眾都很擔心，甚至還說「寶傑哥不在的日子，關鍵就不關鍵了。」2017年《網路溫度計》十大政論節目主持人聲量評比，當時劉寶傑位居第3名，5年後的現在，「台灣LBJ」雖然名次稍微下滑，但依舊抓穩主持棒，實力不容小覷，任何話題都能侃侃而談，不時穿插爆氣的主持風格，牽動著無數觀眾心情，「寶傑哥」肯定能繼續受歡迎。

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第五名 黃暐瀚

這幾年相當火紅的黃暐瀚，基層記者開始當起，跑新聞的歷練一路從台北市政府到總統府，新聞資歷豐富起紮實。原本在東森新聞政治組擔任主管職，2018年辭去任職18年的東森新聞台，轉戰名嘴圈成為政治評論員，短短幾年的時間，電視、廣播和網路直播都能看到他的身影，除了擔任政治評論員之外，黃暐瀚同時也是主持人。藉著長年累積下來的採訪經驗，以及對政治新聞的敏銳觀察，讓他評論時事議題時，經常展現出個人獨到之見解。言談中，也會聊到過去的採訪經驗，讓觀眾更能貼近時事，了解整起事件的來龍去脈。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年07月08日～2022年10月05日），黃暐瀚近期網路聲量高峰落在8月6日解放軍環台軍演之際，黃暐瀚當時呼籲，雖然選舉選的是顏色，但戰爭不分藍綠白，「大敵當前，台灣此刻需要團結」，引起不小的討論。

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第四名 郭正亮

民進黨前立委郭正亮目前在網路媒體《觀點》有兩個節目，社會時事、政治選舉議題無所不聊，出身民進黨的他，批評民進黨內的家務事，力道不亞於其他藍營人士，讓許多觀眾和網友印象深刻。因此郭正亮被詢問過是否仍為民進黨黨員？對此，他曾在自己的節目上表示，「我黨費已經沒有繳了，這也不叫退出了，事實上在正常的民主國家不繳黨費就不叫黨員」，並且再次強調「我現在也不是黨員啊」。

郭正亮除了自己的節目之外，同樣也是政論節目常客，經常拋出許多引發討論的話題，不過他近期則是被周玉蔻爆料「深圳召妓的錄影帶外流」，郭正亮立即反擊「怎麼可能去幹嘛！」

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第三名 吳子嘉

桃園市長參選人鄭寶清在網路節目《董事長開講》宣布加入桃園市長選戰，主講人同時也是《美麗島電子報》董事長的吳子嘉，光是這一場直播至少35萬人次線上觀看，後續帶來的效應和關注度，讓吳子嘉走路都有風。

吳子嘉於1997年加入民進黨，2021年10月15日被民進黨開除黨籍。傳出這幾年因為經常在政論節目上批評黨內當權派，再加上《美麗島電子報》民調，遭點名屢屢傷害民進黨的形象，於是吳子嘉開始和民進黨漸行漸遠，並專注在網路媒體經營。吳子嘉不僅敢說、敢罵，而且通常直接在節目中公開點名批評，風格嗆辣。近期他和網紅四叉貓的風波，讓不少人印象深刻，日前吳子嘉在《董事長開講》直播時四叉貓抖內後留言「你再說我gay試試看」，吳子嘉則繼續反嗆「你是台灣最醜的gay」。

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第二名 趙少康

擔任過三屆立委、台北市議員以及環保署署長的趙少康，從政經驗歷練豐富，卸下政治職務之後，轉戰媒體圈。從1995年開始主持節目至今，主持人經驗大約27年，目前在中廣、TVBS、YAHOO TV等都有節目，其中就屬TVBS《少康戰情室》最為人熟知；他不只是政論節目主持人，也參與過政治，曾表態過要參選2024年總統，更在2021年9月宣布成立「戰鬥藍」，公布初期名單上共有72名藍營民意代表加入。



過去台灣有三大名嘴，分別是趙少康、陳文茜和李敖。趙少康早年曾封為「政治金童」，1989年趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議「黨改造運動」，成為一股強大勢力；1993年「新國民黨連線」脫離中國國民黨自組「新黨」；2021年在國民黨前主席江啟臣任內，才重返國民黨。對於蔡英文政府近年的政策和作為，趙少康在節目中屢次開罵，例如在中國飛彈越過台灣時，空襲警報沒響起，趙少康質疑政府「悶不吭聲就是蔡英文的抗中保台」等言論，培養一群閱聽眾。

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image source: 趙少康

第一名 周玉蔻

資深媒體人周玉蔻能飆上政論主持人網路聲量第一名，或許很多人都不意外。一場與國民黨台北市議員王鴻薇在台北地檢署前的10分鐘的對罵，讓許多網友大讚比八點檔還精彩。回顧整起事件，周玉蔻在民視《辣新聞152》中爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，1999年的晶華酒店緋聞案女主角就是前中國小姐張淑娟，事情延燒好幾天，張淑娟出面泣訴並提告，讓整件事情輿論炸鍋。民視在9日27日召開會議決定，即日起取消《辣新聞152》節目在民視新聞台的聯播，但仍維持在152頻道台灣台播出，同時周玉蔻也向所主持的電視節目、廣播節目告假，因此近期內恐怕暫時無法聽到熟悉的「嗯哼」聲。

除了張淑娟事件之外，周玉蔻近期喊出「票投陳時中就是支持周玉蔻」，批評證嚴法師是中共自己人也引起不小風波，頓時間，九合一大選焦點都落在周玉蔻身上，傳出綠營內不少人對於周玉蔻的作風也頗感到傷腦筋。周玉蔻向來都以犀利言論及強勢個性為名，多次因為爆料而捲入官司，過去長期支持國民黨，2014年遭國民黨開除黨籍之後，今年九合一大選，力挺民進黨台北市長陳時中，不斷槓上蔣萬安、黃珊珊也引起不少話題。

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