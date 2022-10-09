再提「溪北捷運」 林佳龍：可服務200萬新北市民

民進黨新北市長參選人林佳龍提出「溪北捷運」計畫，認為這樣才能照顧200萬溪北民眾。新北市長侯友宜僅表示要尊重專業。林佳龍今早受訪再說，這一個縱貫線會成為新北捷運的主動脈，可服務200萬人口，侯友宜沒有這樣的思考及概念。

林佳龍今日在三重區重新觀光市場拜票時提到，這就是侯友宜沒有大格局的呈現，新北大翻新就是要有大格局。新北400萬人口，首都圈有將近1000萬人口，已經有400公里捷運規畫，獨獨新北缺少捷運縱貫線，提出這1條串連3個都心的溪北捷運，就是從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城，把溪北、溪南串連起來的一個主動脈，他是連結5條捷運的1條縱貫線。

林佳龍指出，以三重將近40萬人口，土城20多萬人口，中間這塊加起來就有200萬人口，該條主幹線可讓5條以台北進出的新北捷運重新翻轉軸線，定位新北是整個首都圈的軸承、桶箍，侯友宜沒有這樣的一個思考概念，只會用五泰輕軌走平面的。

林佳龍表示，侯口口聲聲提到的新莊副都心、新泰塭仔圳、五股垃圾山以後都會住滿人，現在已經太晚了，都沒有超前部署，用這樣的方式應付新北市民，才讓新北淪為他講的蛋白區，新北要有新北的志氣，要做一個核心的都市。

林佳龍表示，這一個縱貫線會成為新北捷運的主動脈，自己在交通部長就有建議地方，應該要升級，把輕軌升為中運量捷運，且要立體化，運量可以增加數倍之多，服務20萬人口通勤，這跟他講的進出台北捷運線是不一樣的。