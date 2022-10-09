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盧秀燕高虹安合體 沈慧虹：藍白相互政治利用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）。記者王駿杰/攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）。記者王駿杰/攝影

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今舉辦「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會；針對台中市長盧秀燕昨為藍營竹市長參選人林耕仁站台，今又跟民眾黨參選人高虹安合體，沈慧虹說，這再次證實藍白合，相互政治利用。

沈慧虹指出，盧秀燕昨才幫林耕仁站台說唯一支持，今天高虹安又用立法委員的身分到台中和盧秀燕合體，再次證實藍白合，相互政治利用、因為政治利益而結盟。最重要不應該是政治，而是對市民的福祉，她會繼續提出政見牛肉，以新竹市民最大利益為優先。

針對國民黨主席朱立倫昨在林耕仁造勢場說執政8年是作秀，也指出沈慧虹不是新竹人。對此，沈慧虹表示，她與林智堅在過去很努力，用8年追趕國民黨在新竹落後、缺乏建設的20年。

沈慧虹說，所有新竹市的改變和進步，是生活在這裡的人都看得見。這些年她和前市長林智與中央一起的努力，每天生活在這裡的新竹市民最瞭解，她跟很多新竹人一樣，從外地來到這座城市工作、生活定居，愛上這座城市，「這種情感，是朱立倫主席從台北視角所不能理解的。」

沈慧虹在活動前受訪表示，過去從建設、經濟到疫情，中央地一條心，讓新竹脫胎換骨，也特別邀請林右昌與潘孟安來助講，從台灣頭到台灣尾都來挺新竹。

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