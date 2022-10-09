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加拿大跨黨派國會議員團訪台 將晉見蔡總統

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
外交部北美司司長徐佑典（左三）代表我國政府，在桃園機場歡迎由史葛洛眾議員（左四）所率領的加拿大「加台國會議員友好協會」訪問團。圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典（左三）代表我國政府，在桃園機場歡迎由史葛洛眾議員（左四）所率領的加拿大「加台國會議員友好協會」訪問團。圖／外交部提供

外交部今天表示，台加國會議員友好協會會長暨加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛，於10月9日至14日率團訪問台灣，訪團成員包括眾議員亞可諾、川布雷、馬泰爾、路易斯等共計5位跨黨派聯邦眾議員。外交部對史葛洛乙行來訪表達我國誠摯歡迎。

外交部表示，本團是自全球疫情爆發2年多以來，加拿大國會首次組團訪台。由於適逢我國國慶，訪團帶來加國國會對台灣的祝賀與誠摯友誼，深具意義。史葛洛一行人在台期間將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮也將頒贈外交獎章予史葛洛，表彰史葛洛多年來對推動台加關係的卓越貢獻。

外交部表示，台灣與加拿大為共享民主、自由、人權及法治等共同價值的緊密夥伴，在中國無端肆意升高區域緊張之際，史葛洛籌組跨黨派國會議員團訪台，充分展現加國國會對台灣的堅定支持。相信訪團成員都將因這次到訪，更進一步了解我國及區域現況，並能持續在加拿大國會推動各項友台行動，以深化雙邊夥伴關係。

外交部 議員 加拿大

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