【即時短評】海德堡到謝曉星 誰為權勢性騷撐保護傘？

性騷案件最惡劣的除了當事人，還有為罪惡護航的體系。行政院昨天公布響應後天「台灣女孩日」各部會及地方政府舉辦多起活動。對比今年發生多起社會矚目性騷／性侵案，從海德堡案、「台中房思齊」案到謝曉星涉性騷，從政府應對是否停職調查就出現意見分歧，也反應台灣號稱性平稱冠亞洲，實際卻是背道而馳。

謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬。行政院默許謝曉星在當天立法院突然「請病假」，兩次澄清聲明，先以「亦師亦友」形容與下屬關係，又稱「愛護都來不及」，連民進黨內女立委都看不下去，直指該回應「就是性騷擾案中典型的回應」，要求先停職調查，若被誣陷也能還其公道。

但平時大力宣傳台灣性平「繳出三張亞洲第一成績單」的行政院，卻一反常態低調成立調查小組。民進黨團群組內，一群女立委憤慨時，一名男性立委發聲，似也代表社會「較大聲」的聲音。他說，「不需要先查明事實嗎？」

姑且不論前陣子「台中房思琪案」爆發後，台中市府在各界壓力下，才將涉案校長予以停職接受調查；但在「謝曉星疑似性騷案」中，行政院面對中央層級政務官，卻是採取比地方政府更低的標準。性騷存在於社會各角落，受害者難以發生最大主因就是苦無證據。

當社會氛圍冷漠，甚至以譏諷指責被害人時，只有極少數「幸運者」可剛好取得監視器的錄影佐證，否則將陷入誣告，甚至同儕異樣眼光指責。有勇氣出面指控、又有證據者極為少數，也使黑數遠高於實際受害者。

盤點法規當企業、學校、部會性騷，機關內「最有權力者」都與員工待遇不同時，「台灣女孩日」該辦的不是歡騰的活動，是檢討這對權勢性騷保有特權的制度。