性騷防治三大漏洞！校園、公司、政府「權勢高低有別」

國內性騷擾案頻傳，普遍面臨舉證不易與申訴制度缺漏。立委范雲盤點法規，校園、政府、公司發生性騷擾案時，存在三大漏洞，校長、老闆、首長，「最有權力的三種人」都與員工涉案輕重有別。教育部表示，政院日前已通過「教育人員任用條例」修正草案，報立院審議；勞動部則表示，仍在研擬中。

原能會主委謝曉星日前遭控性騷女下屬，政院成立專案小組，引發立院女立委不滿，認為應暫時停職調查。無獨有偶，日前有國立學校教師遭校長性騷，校長被法院判刑；但教育法規未要求調查中案例能被調職或暫予停聘，導致該校長與被害教師，仍身處同一工作環境，事發至今兩年，被害教師身心俱疲。

另一起案件是兩年前，福灣巧克力前董座性騷女實習生。當時發現「性別工作平等法」，若加害人是雇主，受害人只能「向雇主申訴」。

范雲分析，三起事件共同問題都是制度「管小不管大」，受害人必須靠爆料時，反映出的是體制不夠健全，使有勇氣說出口的被害者少、有證據的更少，也代表黑數多，不應讓他們孤立無援。

部會首長性騷，現行保訓會「性騷擾防治申訴及調查處理要點」只適用員工；首長若是申訴人或被申訴人，應由「上級機關」決定。例如，謝曉星案，員工應可向行政院人事總處申訴。檢舉、申訴管道，資訊不夠明確。

校長涉案方面，根據「教師法」，若教師確認有性騷行為應解聘；但校長屬「教師人員應用條例」，現行法規並未要求停聘。范雲上周質詢，國教署提不出解方。教育部長潘文忠也坦言法規不足，將儘速盤點修正。

企業方面，兩年前立委提案在性工法新增條文，明定只要雇主本人是性騷行為人，就可直接走外部申訴管道，交由地方主管機關調查、懲處，但勞動部未提修法版本。

勞動部條平司司長黃維琛表示，因軍公教也適用性工法，軍公教外部申訴單位為何還需進一步釐清；另對於加害人懲處，是要訂在性別工作平等法或性騷擾防治法，勞動部跟衛福部也分別開會討論過，預計再交由行政院協調、討論。

監院人士表示，近來幾件性平相關的社會矚目案件，足見台灣仍缺乏法制化的制度，謝曉星案中，政院面對中央層級政務官，採取比地方政府更低的標準，連停職都沒有，也凸顯現行制度仍停留在人治，非法治階段。