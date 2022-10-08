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獨／20年小額採購、公告招標金額上限大鬆綁 側翼笑了

聯合報／ 記者侯俐安蔡晉宇程遠述／台北即時報導
行政院工程會預告修正政府採購法，藍委憂衍生弊案。示意圖。路透
行政院工程會預告修正政府採購法，藍委憂衍生弊案。示意圖。路透

行政院工程會日前預告修正政府採購法，不須公告、逕行洽購的小額採購金額上限從10萬提高至15萬元；工程、財物及勞務採購公告金額上限，則從100萬提高到150萬。最快10月底上路。由於上限放寬且一口氣調整50%，公部門採購單位直呼「解套了！」在野黨擔心衍生弊端，要求召開公聽會。

採購法訂定小額採購、公告金額，目的在讓公部門採購較有彈性，但近年屢有調高上限金額呼聲。工程會強調，該辦法已20年未調高，修法是為是考量國內物價變動、參酌國際標準，並兼顧採購效率。

不過，一位政治公關界人士表示，圈內聽到第一個反應肯定都是「以後更好辦事了」。小額採購不用公開招標，愛給誰就給誰，實務上最常見的做法就是，若完成公家單位一些不容易的案子，之後類似領域的小案子，會有「一定默契」能順利得標。上限放寬，形同加大可操作的槓桿。但不可諱言，藏汙納垢勢情事，也會隨之提升。

另一名行銷人士則說，網路行銷標案多以10萬元為單位，但往往加稅金都會正好超過一些，只能自行吸收；若放寬到15萬，「就解套了」；超過100萬的網路社群平台勞務委託案，也不用再公告。

國民黨立委洪孟楷表示，一下調整50%是大開方便之門。過去通貨膨脹，民進黨聲稱控制得宜，現在為了調整又改口，根本便宜行事。全案應充分溝通、開公聽會及找地方政府討論，否則此門一開，往後可能衍生更多弊端，不可不防。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗強調，國民黨團不同意此方案，除了金額提高幅度沒有客觀標準，也可能導致分批採購的弊案更多操作空間。若是因應物價上漲做調整，政府應提出計算方式，設立兩年調整一次的滾動檢討機制。

曾銘宗也強調，過往小額採購時有弊端，也應修法要求小額採購，定期將累計金額及項目公開以利監督，避免有人刻意將採購案拆開，圖利特定人士。

國民黨 行政院 民進黨

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