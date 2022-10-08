蘇貞昌拿雪隧類比新竹棒球場 黃子哲：為「討厭民進黨」加溫

國民黨立委林奕華日前質詢時批評新竹棒球場未驗收就先啟用，行政院長蘇貞昌回覆時以雪隧類比。國民黨發言人黃子哲今天表示，雪隧當年先通車再驗收根本是蘇貞昌任院長的惡例，但蘇貞昌在立法院卻繼續硬拗，拿雪隧「竹篙鬥菜刀」，死不認錯的態度與狡辯無愧的嘴臉，正在為「討厭民進黨」迅速加溫。

黃子哲在臉書表示，雪隧當年至少還依法先做了安全勘驗，然而新竹棒球場卻讓三位職棒球員受傷，蘇貞昌東牽西扯為林智堅開脫，只是在不斷自爆，雪山隧道2006年6月16日通車，11個月後才開始驗收，當時就引發外界不少批判，但那時交通部好歹搬出「公路通車勘驗作業要點」，稱依該規定勘驗若安全無虞可先行通車，並未違法。

黃子哲說，交通部政策性決定讓雪隧「提前」通車其實並不是什麼光彩的事，而且就是在蘇貞昌第一任行政院長時的決策，蘇貞昌怎麼好意思拿這個來說嘴，況且新竹棒球場被發現有1、20項缺失不說，還因外野草皮有細沙甚至碎石，讓選手林哲瑄撲接球時嚴重受傷，連最基本的球場安全都有問題，怎麼比照雪隧來提前使用。

黃子哲說，更何況球場不是公路，法令上也很難站得住腳，提早啟用看來只是為了選舉考量，卻也因此弄巧成拙，讓新竹市前市長林智堅的治理神話一夕破滅，林智堅已經為新竹棒球場的爭議公開道歉，甚至因為論文抄襲而退選桃園市長，但蘇貞昌在立法院卻繼續硬拗，「竹篙鬥菜刀」，死不認錯的態度與狡辯無愧的嘴臉，正在為「討厭民進黨」迅速加溫。