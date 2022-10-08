嚴守醫院3／調整確診隔離天數 助確診者更快入院治療

13日迎來邊境解封，確診者隔離天數有望調整，調整後，牽一髮動全身，有機會加速入院治療時間。國內確診者目前仍維持「7+7」，7天居家照護及7天自主管理的檢疫規定，日前行政院首席防疫顧問、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳透露，專家正討論確診者「7+7」後7天自主健康管理調整方向，有機會優先放寬，如後7天快陰性，即可內用、聚餐或聚會活動。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞9月30日在疫情記者會中表示，指揮中心專家會議已做過討論，「7+7」後7天自主健康管理限制確診者不得聚餐、聚會，有調整的必要性，因此目前正在研擬將後7天自主管理，改為一次快篩陰性即可提前解除。

指揮中心指揮官王必勝則表示，目前疫情仍處高原期，先前專家有開過一次會議，討論確診者「7+7」調整，未來有可能朝「7+N」，N小於、等於7，屆時後7天篩檢陰性後，後面不用再執行自主健康管理，但何時能篩檢陰性不知道，因此N從0到7天都可能。

至於確診者「7+7」的前7，羅一鈞說，在專家會議中，有幾位專家認為隔離期可縮短為5天，但會中尚未達成共識，這部分仍在持續搜集資料與研議中，目前不會調整。

確診者「7+7」是否朝「7+N」或「5+N」調整？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員之一、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，目前尚未擬定新制，但理論上Omicron病程約3.3天，從被診斷、出現症狀時起算，到第4天後可能可以篩檢陰性，建議不必隔離太久時間，部分國家像是美國等，現在也採取隔離5天作法。

黃高彬認為，台灣政策目前是「7+7」，很難一下子從7天隔離縮短成3天，因為第4天仍有可能篩檢陽性，病毒量仍然不低的情況，如果隔離3天就解除，對社區仍會有一定風險，建議前7天可朝5天做開放，也比較安全。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，紐西蘭全面開放後，疫情也沒有太過失控，現階段防疫措施應該回到個人意願上，指揮中心訂定大方向規範，民眾則做好自主防疫措施。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民則說，未來防疫可著重於預防重症、死亡率上，開放邊境對國內疫情影響並不大，國內的檢疫措施確實可以檢討、更改了，但前提是疫情在掌控之中，同時醫療量能需要有彈性，這部分就需要衛福部醫事司來進行調度。

新光醫院副院長洪子仁認為，防疫措施隨疫情趨緩應適度放鬆，如取消確診者同住家人、密切接觸者的「0+7」或「3+4」的規定，以及確診者居隔從「7+7」降為「7+0」，再逐步降為「5+0」，讓民眾生活更為便利，不需有太多的管制。

指揮中心原訂上周要進行確診者「7+7」後7檢討，但洪子仁表示，目前是疫情高原期，這個時間點若放寬確診者後7規定，「等於讓高原期往上堆疊」，使病毒傳播時間再延長，他告訴指揮中心，不建議這個時間點討論後7放寬。

洪子仁建議，應等2個指標出現後，再討論確診者檢疫放寬，包括：一、10月13日境外開放後，對社區風險、醫療量能沒有明顯波動影響。二、本土疫情10月20日出現轉折點，每日新增病例數相較上周同日多減少1%，整體7天移動平均值也會往下降。指標出現後才適合往下一步。