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馬斯克建議台灣變特別行政區 馬英九20字扼要回覆

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
前總統馬英九今天到澎湖參加縣長參選人賴峰偉競選總部成立大會前受訪，就特斯拉執行長馬斯克建議把台灣變特別行政區的論述，表示沒辦法接受。記者王昭月／攝影
前總統馬英九今天到澎湖參加縣長參選人賴峰偉競選總部成立大會前受訪，就特斯拉執行長馬斯克建議把台灣變特別行政區的論述，表示沒辦法接受。記者王昭月／攝影

全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受英國「金融時報」訪問時，指台灣的衝突無可避免，建議把台灣變成中國大陸的「特別行政區」。前總統馬英九今天在澎湖參加國民黨縣長參選人賴峰偉總部成立大會前受訪表示，「他（馬斯克）這個看法就是一國兩制嘛，這個我沒辦法接受」。

馬英九今天針對馬斯克把台灣變成特別行政區的論述，扼要回覆，「他這個看法就是一國兩制嘛，這個我沒辦法接受」。

另針對日前總統府看板以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，馬英九也說，10月10日是中華民國國慶，應該說是國慶日，怎麼會變成台灣國慶日？「這個改變是不正當，也不合理的」。

馬斯克 國慶 馬英九

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