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槓上馬斯克 民進黨：「特別行政區」台灣人民無法接受

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人黃彩玲。圖／黃彩玲提供
民進黨發言人黃彩玲。圖／黃彩玲提供

美國特斯拉公司首席執行官馬斯克接受英國金融時報訪問表示，台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為中國人民的「特別行政區」。民進黨發言人黃彩玲回應，台灣堅守主權與民主不會退縮，台灣人民也無法接受。

黃彩玲表示，中共近年來的一連串作為，包含八月裴洛西訪台後在台灣周遭進行軍演、在南海圈地建立軍事基地擴張勢力範圍，以及影響包括聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）在內的國際組織等，種種行徑都嚴重破壞現有國際秩序，並威脅全球及區域和平穩定。對於這種行為，不只引發鄰近國家的憂慮，也導致美國、歐盟等國際社會關注並齊聲譴責。

黃彩玲指出，台海緊張完全是因為中共當局想要以片面作為來改變現狀，馬斯克的提議，不思譴責中共的不當行為，而是以犠牲台灣獨立自主來迎合侵略者的威脅，完全忽視了威權統治者的野心是沒有限度的，這種提議只會重蹈第二次世界大戰前「綏靖主義」的錯誤。

黃彩玲說，馬斯克的說法對台灣而言，不僅侵害國家主權，更會傷害民主；對於各國企業而言，也不可行；對於台灣人民而言，更是無法接受。

馬斯克 中共 台灣人 民進黨

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