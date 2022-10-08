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遭質疑無人機標案有弊 故宮南院：均依法辦理

中央社／ 嘉義縣8日電
國家政策研究基金會召集人陳學聖。圖／國家政策研究基金會提供
國家政策研究基金會召集人陳學聖。圖／國家政策研究基金會提供

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今天質疑故宮南院辦無人機展演，連續3年都是同一家廠商得標。故宮南院回應，自109年起辦理無人機展演，均依據採購法辦理。

針對陳學聖今天質疑故宮南院辦無人機展演，連續3年都是同一家廠商得標，並批評無人機活動並未吸引遊客進展場，故宮南院下午做出回應。

故宮南院發布新聞稿表示，故宮自109年起辦理無人機展演，均依據採購法辦理，採公開評選方式委託專業服務，也未限制投標廠商資格。有心人士毫無憑據任意指控影射有弊，深表遺憾。

另外，故宮南院獨創無人機群飛與水舞共同演出型態，水舞及無人機需要搭配演出，本不宜分案辦理，各年度皆列入同一個標案辦理採購，經公開評選過程而選出具備專業能力的廠商，演出成果可受各界公評。

故宮南院指出，無人機展演是結合科技的新興表演藝術，世界各國均蓬勃發展，以故宮文物元素發想的無人機群飛展演，不但在110年度榮獲無人機展演世界首獎，成功展現台灣自製無人機實力，也將故宮文物推播至世界，展現台灣軟實力。

故宮南院說，在全體同仁的努力下，持續深化展覽內容及教育推廣活動，雖然今年參觀人數仍受疫情衝擊，但今年1到9月展廳參觀人數，已首度超過北院。感謝觀眾的肯定，未來故宮南院仍將不斷努力，提供來訪觀眾豐富的藝文饗宴。

故宮南院 陳學聖 文物

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