快訊

「台灣根本沒有戰爭的準備」 柯文哲：講抗中保台就想到義和團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣根本沒有戰爭的準備」 柯文哲：講抗中保台就想到義和團

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天下午受訪表示，每次講到抗中保台就想到義和團。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席柯文哲今天下午受訪表示，每次講到抗中保台就想到義和團。記者江婉儀／攝影

全球首富馬斯克（Elon Musk）建議把台灣的部分控制權交給北京當局，設立特別行政區。民進黨台北市長參選人陳時中表示還要再討論。民眾黨主席柯文哲今天下午受訪表示，每次講到抗共保台就想到義和團，他以萬安演習舉例，台灣根本沒有戰爭的準備，要對中共強硬也可以，拜託要做好準備。

針對馬斯克提出說要把台灣納入中國行政區，柯文哲表示那不是早上就講過了，他講他的我做我的啊。

對於陳時中認為還要再討論馬斯克的說法，「最生氣就是這點」柯文哲情緒有些激動接著說，每次講到抗中保台，他就想到神功護體、刀槍不入，扶清滅洋的義和團，欸拜託要做點事好不好。

柯文哲指出，這次萬安演習全台灣有沒有真的照做？最近萬安演習結束在做內部檢討，他發現台灣根本沒有戰爭的準備，不是不可以跟，要對中共強硬也可以，拜託要做好準備好不好。

馬斯克 柯文哲 陳時中 中共

延伸閱讀

稱周玉蔻可讓綠營再掉5% 柯文哲：名嘴治國一定會遭報應

馬斯克提設台特別行政區 蔡其昌：消滅我國主權不接受

馬斯克建議設台「特別行政區」 鄭運鵬嘆：悲哀啦

柯文哲新版私幼補助與黃珊珊政見雷同 挨批發選舉紅包

相關新聞

「台灣根本沒有戰爭的準備」 柯文哲：講抗中保台就想到義和團

全球首富馬斯克（Elon Musk）建議把台灣的部分控制權交給北京當局，設立特別行政區。民進黨台北市長參選人陳時中表示還...

美國眾議院科委會主席強生9日訪台 將晉見蔡總統

外交部今天表示，美國聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會主席強生，將於明天至12日訪台，期間將出席國慶大典，並晉見總統蔡英文...

雲林縣長張麗善爭取連任 學賴清德不設競總的原因是？

國民黨雲林縣長張麗善競選連任，但學起賴清德當年拚台南市長連任時也不設競選總部，相較民進黨對手劉建國大張旗鼓成立競選總部，站台聲勢浩大，兩人作法有明顯落差。張麗善是胸有成竹，還是背後有何盤算？

決戰百里侯／劉櫂豪聲量比下饒慶鈴 社群空戰能讓台東藍天變綠地？

爭取連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴上周發表青年政策，除細數政績、爭取青年選票，也批民進黨台東縣長參選人劉櫂豪，設「青年局」未考量法令限制，政策淪為口號；劉重申當選成立青年局，以行動重視青年，再批饒青年「東漂」是讓台東人漂離。兩人青年政策看似首度交鋒，事實上為爭年輕選票，雙方網軍早在台東社群空戰。

呼應馬英九看法 柯志恩：雙十節是中華民國國慶

國慶日到來前夕，前總統馬英九呼籲別再以Taiwan National Day（台灣國慶日）作為國慶日的英文名稱。國民黨高...

馬斯克稱「成立台灣特別行政區」 陳時中這樣說

全球首富馬斯克（Elon Musk）接受英國《金融時報（Financial Times）》訪問時，提到為解決中國與台灣之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。