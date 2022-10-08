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「台灣根本沒有戰爭的準備」 柯文哲：講抗中保台就想到義和團
全球首富馬斯克（Elon Musk）建議把台灣的部分控制權交給北京當局，設立特別行政區。民進黨台北市長參選人陳時中表示還要再討論。民眾黨主席柯文哲今天下午受訪表示，每次講到抗共保台就想到義和團，他以萬安演習舉例，台灣根本沒有戰爭的準備，要對中共強硬也可以，拜託要做好準備。
針對馬斯克提出說要把台灣納入中國行政區，柯文哲表示那不是早上就講過了，他講他的我做我的啊。
對於陳時中認為還要再討論馬斯克的說法，「最生氣就是這點」柯文哲情緒有些激動接著說，每次講到抗中保台，他就想到神功護體、刀槍不入，扶清滅洋的義和團，欸拜託要做點事好不好。
柯文哲指出，這次萬安演習全台灣有沒有真的照做？最近萬安演習結束在做內部檢討，他發現台灣根本沒有戰爭的準備，不是不可以跟，要對中共強硬也可以，拜託要做好準備好不好。
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