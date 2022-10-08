呼應馬英九看法 柯志恩：雙十節是中華民國國慶
國慶日到來前夕，前總統馬英九呼籲別再以Taiwan National Day（台灣國慶日）作為國慶日的英文名稱。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪表示認同，並說，國慶就是中華民國國慶，10月10號雙十節中華民國的國慶，這就是我們要堅持的。
前總統馬英九對於今年國慶大典提出兩項呼籲，希望蔡英文總統釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，他所知政府過去從未使用此名稱。
國民黨高雄市長參選人柯志恩今日在大寮區受訪表示，國慶就是中華民國國慶，10月10號雙十節中華民國的國慶，這是我們要堅持的。
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