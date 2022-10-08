快訊

克里米亞克赤大橋爆炸 俄國家反恐委員會曝原因

太多人借錢避走歐美？傳失聯逾1個月 甄珍發文了

宜蘭雨停了嗎？ 鄭明典：強回波已南移 但雨量持續累積

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克稱「成立台灣特別行政區」 陳時中這樣說

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今天出席2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理淨零台北》對話。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今天出席2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理淨零台北》對話。記者鍾維軒／攝影

全球首富馬斯克（Elon Musk）接受英國《金融時報（Financial Times）》訪問時，提到為解決中國與台灣之間的緊張關係，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，設立特別行政區。民進黨台北市長參選人陳時中今回應，他是成功的企業家，有他的想法，但對兩岸錯綜複雜的關係還需要進一步討論。

另外，網路媒體近日公布台北市長民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安支持度為29.6％、無黨籍台北市長參選人黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，3人都未突破30％，在誤差範圍內。陳時中回應，民調高高低低變化莫測，沒有必要對單一民調太過於分析了解，但參考一下是可以的。

而陳時中昨天體驗滑板運動，今早推出手寫字Line貼圖，試圖與年輕族群對話，就有網友開玩笑說怎麼沒寫金句。陳時中說，對於各個年齡層的需求都非常重視，年輕人相關一些活動都想了解，將來在市政上能夠多配合，讓青年在快樂的環境中成長。

台北市長 陳時中 民調 2022大選 馬斯克 台北市選舉

延伸閱讀

蔣萬安譏「抗中保台」是咒語 陳時中：是台灣人心聲

林勝東改口稱「訪談被移花接木」 陳時中：只是還原受訪背景

馬斯克提設台特別行政區 蔡其昌：消滅我國主權不接受

影／選舉咒語是侮辱本地人智慧？蔣萬安反嗆陳時中「落跑」

相關新聞

呼應馬英九看法 柯志恩：雙十節是中華民國國慶

國慶日到來前夕，前總統馬英九呼籲別再以Taiwan National Day（台灣國慶日）作為國慶日的英文名稱。國民黨高...

馬斯克稱「成立台灣特別行政區」 陳時中這樣說

全球首富馬斯克（Elon Musk）接受英國《金融時報（Financial Times）》訪問時，提到為解決中國與台灣之...

六都攻防戰／桃園1280跨城市月票喊得響亮 會不會拖垮財政？

桃園市長選戰，大眾運輸1280月票話題沉寂一陣後，隨著國民黨市長參選人張善政7日出席立法院公聽會，再成為關注焦點。綠營酸張北上是為增加曝光度，大可先在桃園跟鄉親說明。其實張善政9月30日已在桃園競選總部推出此政見，但最早提出的卻是民眾黨市長參選人賴香伶「1280+」，她7日質疑張善政團隊精算的程度；倒是民進黨市長參選人鄭運鵬、市長鄭文燦對此幾乎不提。

馬斯克建議台灣納入中國特別行政區 綠委籲抵制特斯拉

特斯拉執行長馬斯克接受金融時報訪問表示，台灣衝突不可避免，並提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。民進黨立委趙...

游盈隆指蔡英文和年輕選民站在對立面！至少「5大事件」造成

台灣民意基金會9月民調指出，蔡英文總統正瀕臨新執政困境的臨界點，而近三個月年輕選民支持顯著減少，無疑是重要原因之一。台灣...

馬斯克提設台特別行政區 蔡其昌：消滅我國主權不接受

全球首富馬斯克昨接受金融時報訪問，被問及台灣議題時他表示，台灣衝突不可避免，提議把「台灣變成中國大陸一個特別行政區」來防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。