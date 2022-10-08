馬斯克稱「成立台灣特別行政區」 陳時中這樣說

全球首富馬斯克（Elon Musk）接受英國《金融時報（Financial Times）》訪問時，提到為解決中國與台灣之間的緊張關係，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，設立特別行政區。民進黨台北市長參選人陳時中今回應，他是成功的企業家，有他的想法，但對兩岸錯綜複雜的關係還需要進一步討論。

另外，網路媒體近日公布台北市長民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安支持度為29.6％、無黨籍台北市長參選人黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，3人都未突破30％，在誤差範圍內。陳時中回應，民調高高低低變化莫測，沒有必要對單一民調太過於分析了解，但參考一下是可以的。

而陳時中昨天體驗滑板運動，今早推出手寫字Line貼圖，試圖與年輕族群對話，就有網友開玩笑說怎麼沒寫金句。陳時中說，對於各個年齡層的需求都非常重視，年輕人相關一些活動都想了解，將來在市政上能夠多配合，讓青年在快樂的環境中成長。