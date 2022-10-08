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游盈隆指蔡英文和年輕選民站在對立面！至少「5大事件」造成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，地方大選只剩一個多月，曾經跟著蔡英文打過大小選戰的年輕選民已經疏離。本報資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，地方大選只剩一個多月，曾經跟著蔡英文打過大小選戰的年輕選民已經疏離。本報資料照片

台灣民意基金會9月民調指出，蔡英文總統正瀕臨新執政困境的臨界點，而近三個月年輕選民支持顯著減少，無疑是重要原因之一。台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，蔡總統和多數年輕選民站在對立面，是有跡可尋的，且至少由五大事件造成，「年輕選民的心，蔡總統懂嗎」？

游盈隆表示，前年8月9日美國衛生部長阿查爾率團訪台後不久，8月28日蔡總統在總統府召開記者會，宣布台灣將在隔年1月1日開放美國含萊克多巴胺豬肉進口。如果說這個時間點就是蔡總統與多數年輕選民站在對立面的開始，應該是接近事實的。

游盈隆指出，造成蔡政府與年輕選民對立，至少五大原因。第一，蔡政府兩度派外交部長吳釗燮對美國社會發表「台灣暫不尋求與美國建立全面性外交關係」，「為避戰，台灣不尋求正式獨立」，引爆社會爭議，「天然獨世代」為之茫然。

他說，第二，今年7、8兩月兩度公開力挺「林智堅清白」，尤其是8月10日下令黨公職力挺的談話，正好在台大前一天已經公開認定「林智堅碩士論文抄襲，撤銷學位」之後，社會輿情大譁，蔡總統道德尺度竟寬鬆到這種程度？

游盈隆指出，第三，沒收初選，扼殺黨內民主，集大權於一身，引起黨內同志反彈，爭議四起，公然反民主的作為，令黨內外寒心。第四，NCC力推「數位中介服務法草案」，被社會解讀為，蔡政府欲干預人民言論自由，直接採到人民紅線，尤其是年輕高教育網路族群。

游盈隆說，第五是中共8月環台軍演，大軍壓境，政府低調軟弱應對，「辣台妹」消失無蹤，蔡政府有無能力保衛台灣的疑慮漸起。

游盈隆表示，地方大選只剩一個多月，曾經跟著蔡英文打過大小選戰的年輕選民已經疏離，這次動向為何？肯定是她後天國慶演說時心中的想念。

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