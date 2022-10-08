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馬斯克提設台特別行政區 蔡其昌：消滅我國主權不接受

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
馬斯克提議台灣設「特別行政區」，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，要把中華民國台灣主權消滅，台灣人不能接受。記者劉柏均／攝影
馬斯克提議台灣設「特別行政區」，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，要把中華民國台灣主權消滅，台灣人不能接受。記者劉柏均／攝影

全球首富馬斯克昨接受金融時報訪問，被問及台灣議題時他表示，台灣衝突不可避免，提議把「台灣變成中國大陸一個特別行政區」來防止衝突，此話一出引起台灣人熱議；民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，要把中華民國台灣主權消滅，台灣人不能接受，未來某一天他的事業都沒在中國時，再聽聽他對兩岸關係講法，會比較準確。

據金融時報昨報導，馬斯克覺得，台灣衝突是不可避免的，他自己不會是唯一受到影響的人，特斯拉將捲入任何衝突，蘋果將陷入非常大的麻煩，全球經濟遭受的損失將達到3成；馬斯克甚至提議，「為台灣制訂一個合理可行的特別行政區，這可能不會讓所有人都滿意。他們可能會有一個比香港更寬鬆的安排。」

馬斯克此話一出，在台灣引起熱議。蔡其昌表示，只要確保中華民國台灣的主權存在，台灣民主、自由、人權、法治存在，這幾個前提存在下，兩岸有很多事情，都可以坐下來好好談，但要把中華民國台灣主權消滅，台灣人不能接受，沒有人權、民主、自由、法治，台灣人民也不能接受。

蔡其昌強調，馬斯克所說的，未來某一天，他事業都沒有在中國時，再來聽聽看他對兩岸關係講法，會比較準確。

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