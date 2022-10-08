鄭朝方「全球柑仔店」取經 擬推新創產業創竹北隊品牌

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，近日參訪竹北在地成功商業化、規模化的地方創生企業「全球柑仔店」，向創辦人徐惇穎取經，做為未來有機會擔任市長，專案推動新創、青創孵育計畫的借鏡，以公私協力方式打造「竹北隊」產業品牌，讓年輕人、優秀人才能續留家鄉打拼。

鄭朝方團隊指出，竹北在地地方創生企業「全球柑仔店」，不單將新竹傳統的竹藝文化行銷全球，創辦了「新竹金」品牌，更成為電商平台，行銷自家產品同時，也行銷全台各地優秀地方創生產品。

鄭朝方說，在去年擔任主編的作品「二代創生，看見客庄的新生命力」，就是集結新竹縣17位二代創生的故事，探索返鄉青年如何以新生代的新思維接手、改造、創造地方產業。如何突破

如何突破地方創生規模化、商業化困難環節，進而打造出有故事的產品，並成功商業化變成地方產業，進而留住在地人口是地方創生政策的核心目標。竹北市可以孵化「全球柑仔店」如此具競爭力地方創生品牌，足以印證竹北市的潛力。

全球柑仔店創辦人徐惇穎表示，透過訪問交流與鄭朝方分享把「新-竹金」變「新竹-金」的經驗；包括決定打造不會污染生態的吸管、取材新竹在地桂竹製造竹吸管、竹餐具，並成功規模化且降低生產成本，成功行銷全歐洲。