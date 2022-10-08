柯志恩批青年流失 陳其邁：就業、創業加碼照顧年輕人
柯志恩日前指出高雄人口負成長、15至29歲青年流失及產業結構等問題，陳其邁今上午出席旗津後援會成立大會時重申，六都中人口外流特別嚴重的是在台北市和新北市，他上任後失業率已從最高降到最低，也努力在創業及就業加碼照顧年輕人。
陳其邁說，上任前高雄失業率是13.9%，去年降到9.1%，今年上半年是9.5%，已從六都失業率最高降到最低，25到29歲失業率在108年達7.9%，上任後已降到7.1%，不管招商引資或對民間促參投資，成績都是六都第一，勞退提繳工資也從上任前的3萬4700元成長到3萬7700元，成長了8.8%，也是六都最高。
在就業機會上，這幾年招商引資除了台積電及科技產業，相關傳統產業、服務業今年年底增加2萬多個工作機會。青年創業貸款案件數從原來400多件，增加到1萬3千件，中央與地方合作協助創業貸款金額，也達到120億元規模，讓年輕人在高雄創業就業都能受到好的照顧。
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