快訊

還原環南市場之亂 鍾小平指控讓陳時中、黃珊珊中箭

國門要開啦！ 買機票旅遊血拚 刷對卡賺6%回饋

捲性侵網美疑雲 「原子少年」成員首發聲：遍體鱗傷，身心俱疲

林佳龍陣營批可蓋捷運卻要輕軌 侯友宜：一切交給專業

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
林佳龍陣營批可蓋捷運卻要輕軌，侯友宜：一切交給專業。記者游明煌／攝影
林佳龍陣營批可蓋捷運卻要輕軌，侯友宜：一切交給專業。記者游明煌／攝影

針對民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天質疑，溪北區人口達200萬人，為何可蓋捷運但偏要蓋輕軌？市長侯友宜回應說，一切交給專業，也同時兼顧市民的需求。

林佳龍競辦發言人李坤城今天質疑，溪北區人口達200萬人，為何可蓋捷運但偏要蓋輕軌？溪北捷運途經三重、五股、新莊、板橋等人口密集區域，為何不值得蓋捷運？為何堅持蓋輕軌就是不申請捷運？

侯友宜在汐止、金山、萬里總部成立大會受訪時說，所有的捷運不管是輕運量、中運量，第一要符合市民的需求，另外也要經過很多專家學者的評估，目前新北市的捷運都是經過交通部專家的評估，及經過國發會的審查。

侯友宜表示，目前都是報在行政院等核定，一切都按照相關專家學者的討論，除了市民的需求，也要有永續的環境，讓新北是會更好，一切交給專業，也同時兼顧市民的需求。

新北市長 捷運 侯友宜

延伸閱讀

回應請假及辯論 侯友宜：最後階段請假、公辦政見辯論

三重警誤毆民眾 林佳龍競辦：侯友宜一句道歉都沒有

溪北捷運遭批不切實際 林佳龍競辦：200萬人口為何不值得

北市下月辯論 林佳龍呼籲侯友宜拿出敢辯的勇氣

相關新聞

專訪／鄭文燦：四大挑戰攸關國家生存

聯合報數位版全新改版，深受讀者喜愛的「總編News開箱」推出特別篇，訪問政商文壇名人，即起至十月十日，為您帶來重量級專訪...

鄭朝方「全球柑仔店」取經 擬推新創產業創竹北隊品牌

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，近日參訪竹北在地成功商業化、規模化的地方創生企業「全球柑仔店」，向創辦人徐惇穎取經，做...

柯志恩批青年流失 陳其邁：就業、創業加碼照顧年輕人

柯志恩日前指出高雄人口負成長、15至29歲青年流失及產業結構等問題，陳其邁今上午出席旗津後援會成立大會時重申，六都中人口...

林佳龍陣營批可蓋捷運卻要輕軌 侯友宜：一切交給專業

針對民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天質疑，溪北區人口達200萬人，為何可蓋捷運但偏要蓋輕軌？市長侯友宜回應說，一切交給...

影／馬斯克建議台灣香港化？江啟臣：蔡英文應好好回答

國民黨立委、台中市長盧秀燕競選總幹事江啟臣今天被問到馬斯克說台灣應特區化時指出，台海兩岸衝突無可避免，建議台灣香港化一事...

馬斯克建議設台「特別行政區」 鄭運鵬嘆：悲哀啦

特斯拉執行長馬斯克受訪表示，台海兩岸衝突無可避免，認為應將台灣設成中國大陸的特別行政區。對此，桃園市長鄭文燦今早受訪表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。