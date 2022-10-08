林佳龍陣營批可蓋捷運卻要輕軌 侯友宜：一切交給專業

針對民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天質疑，溪北區人口達200萬人，為何可蓋捷運但偏要蓋輕軌？市長侯友宜回應說，一切交給專業，也同時兼顧市民的需求。

林佳龍競辦發言人李坤城今天質疑，溪北區人口達200萬人，為何可蓋捷運但偏要蓋輕軌？溪北捷運途經三重、五股、新莊、板橋等人口密集區域，為何不值得蓋捷運？為何堅持蓋輕軌就是不申請捷運？

侯友宜在汐止、金山、萬里總部成立大會受訪時說，所有的捷運不管是輕運量、中運量，第一要符合市民的需求，另外也要經過很多專家學者的評估，目前新北市的捷運都是經過交通部專家的評估，及經過國發會的審查。

侯友宜表示，目前都是報在行政院等核定，一切都按照相關專家學者的討論，除了市民的需求，也要有永續的環境，讓新北是會更好，一切交給專業，也同時兼顧市民的需求。