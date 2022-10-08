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影／馬斯克建議台灣香港化？江啟臣：蔡英文應好好回答

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委江啟臣今被問及「特斯拉執行長馬斯克建議台灣香港化」說，後天是國慶日，蔡英文總統應好好回答這個問題。記者趙容萱／攝影
國民黨立委江啟臣今被問及「特斯拉執行長馬斯克建議台灣香港化」說，後天是國慶日，蔡英文總統應好好回答這個問題。記者趙容萱／攝影

國民黨立委、台中市長盧秀燕競選總幹事江啟臣今天被問到馬斯克說台灣應特區化時指出，台海兩岸衝突無可避免，建議台灣香港化一事說，可見全世界現在多麼關心台海安危，國家的安全最大責任就是帶領國家的總統，後天是國慶日，蔡英文總統應好好回答這個問題。

江啟臣指出，他做為地方民意代表，很了解民眾的心情，馬斯克會講這樣的話，凸顯全世界對台海問題的憂心，大家都不願意看到戰爭帶來的迫害，包括對全球經濟的影響。美、中、台三邊加起來GTP大約是全世界的50％，貿易量近全世界貿易量一半。

江啟臣認為，馬斯克提到這麼大的影響，大家可以想像，這麼大的企業家都發出明顯憂心，蔡英文作為國家元首，兩岸、外交都是她負責，6年執政帶給大家這樣的憂心，後天應好好回答這個問題。

馬斯克 江啟臣 台海

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