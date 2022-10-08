馬斯克建議設台「特別行政區」 鄭運鵬嘆：悲哀啦

特斯拉執行長馬斯克受訪表示，台海兩岸衝突無可避免，認為應將台灣設成中國大陸的特別行政區。對此，桃園市長鄭文燦今早受訪表示，香港經驗證明一國兩制失敗，要台灣併入中國大陸的說法一廂情願且不切實際。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也說，國際企業在中國大陸投資，受到各種扭曲資訊影響，「這也是一大悲哀啦」，相信這個看法不會是主流。

鄭文燦表示，台灣有決心保有自己自由民主的生活，也希望兩岸和平的現狀不要被破壞，尊重和平的現狀是一切的基礎，用兩岸衝突不可避免為理由，要台灣併入中國大陸的說法是一廂情願且不切實際。

鄭運鵬表示，馬斯克無庸置疑是國際級的企業家，但他對兩岸的觀點或對台灣的看法，和美國的主流跟全世界的主流是不一樣的。

鄭運鵬說，特斯拉一開始的研發都是在台灣，台灣的技術對特斯拉還很重要，但國際企業在中國大陸投資，會受到各種資訊的扭曲，甚至受到各種政治的壓力，讓馬斯克對兩岸關係或對台灣的看法很不一樣，相信這一點不會是主流。

鄭運鵬說，馬斯克在某一個環節上，將會發現和台灣當夥伴才可以信任，才不會被技術抄襲，這個是全世界目前的進行式，相信馬斯克很快就會看到。