變中國特別行政區？蔣萬安：中華民國是主權獨立國家

全球首富馬斯克接受金融時報訪問時表示，台灣衝突不可避免，提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席市議員闕枚莎競選總部成立大會受訪指出，中華民國是主權獨立的國家「我們要捍衛中華民國，保衛台灣，我愛中華民國，我愛台灣。」

另外，前總統馬英九日前呼籲不要用「台灣國慶日」，稱中華民國總統到處寫台灣國慶日，這非常不正當，台北市長柯文哲也說，好歹中華民國要留在上面。

蔣萬安說，國慶日是中華民國的國慶，也是中華民國在台灣締造經濟奇蹟民主的見證，誠摯祝福中華民國生日快樂，也希望在這一天，朝野都能夠凝聚共識，不要有任何的政治算計，「我愛中華民國、我愛台灣」。